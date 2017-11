7 ноября: Анимодзи-караоке и макияж как у Bratz

Доброе утро! После такого отличного длинного уик-энда можно и на работу сходить. Даже с удовольствием - с осознанием, что до пятницы всего три дня!

Погода на неделю: без неожиданностей. Ноябрь!

Расскажем вам о новом тренде в макияже - в стиле кукол Bratz. У них гигантские головы, миндалевидные глаза, блестящие губы и макияж в духе танцовщиц кабаре. Поэтому макияж получается жутким, Хэллоуин отдыхает:

Новости!

В «Диснее» разработали «осязаемые фейерверки» для слепых и слабовидящих людей. Благодаря потокам воды, которые бьют в латексный гибкий экран, человек сможет «почувствовать салют».

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила бомбочки для ванны с ароматом жареной курицы. Увы, только для Японии. И купить нельзя - только выиграть! С 1 по 15 ноября за ретвит своего поста KFC будут дарить 100 бомбочек. А 15 ноября сеть объявит победителя, который получит секретный подарок от ресторана и книжного магазина, который выступает спонсором акции.

На шведском озере построили плавучую сауну. Одна из стенок почти полностью прозрачная, чтобы можно было наслаждаться пейзажем. Одновременно внутри могут находиться до восьми человек. Ну что, попаримся?

Музыкальная пауза!

Новое развлечение в твиттере: караоке-выступления с участием анимированных эмодзи — они доступны только на iPhone X.

More Animoji Karaoke for you. pic.twitter.com/pxvxfCUTi2