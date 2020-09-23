23 сентября: кот, который считает себя собакой и гигантский боевой робот

Доброе утро! Ну что, начинаем готовиться к предстоящим выходным, а мы для поднятия настроения уже подобрали для вас несколько хороших новостей. Поехали!

Все ясно. Сегодня в Туле будет ясная погода, а столбики термометра поднимутся аж до +22 градусов. Не упускайте последние теплые деньки и бегите гулять на улицу.

В Японии живет семейная пара, которая очень любит животных. У них уже жили три собаки породы сиба-ину, но этого им показалось недостаточно.

Семья завела еще и американскую короткошерстную кошку: на том, что в доме очень нужен кот настаивала жена. Через некоторое время супругам удалось выбрать породу, которая могла бы подружиться с собаками.

Пара привезла домой котенка по имени Кики, который настолько хорошо вписался в коллектив, что теперь, похоже, считает себя одним из банды сиба-ину.

Феликс Бондарев в поисках второго большого поп-хита наподобие «NBA». Трек, родившийся из твита, после которого Елка чуть было лидера RSAC не заблокировала. Но ставка зашла. Сегодня слушаем RSAC и Елка - «Не наговаривай».

Японская фабрика Gundam Yokohama продолжает тестировать своего 18-метрового человекоподобного робота Gundam. В ролике, опубликованном сайтом Catsuka, можно увидеть, как гигантский боевой робот опускается на одно колено, поднимает руку и указательный палец.

Gundam — часть тематического парка развлечений, который планируют открыть в Японии в течение года. Парк посвящен популярной аниме-вселенной Gundam. В ней рассказывается о далеком будущем, где люди воюют друг с другом при помощи мехов, то есть огромных человекоподобных роботов.

Gundam, которой в 2019 году исполнилось 40 лет, часто называют японскими «Звездными войнами».

Сколько бы человек ни повидал, сколько бы вещей люди ни создали своими руками, природа всегда найдёт, чем нас удивить. Ведь она самый настоящий и художник, и скульптор, и архитектор, и дизайнер. В общем, мастер на все руки, да ещё и с такой фантазией, что нам остаётся только завидовать и восхищаться. Мы собрали для вас подборку необычных, красивых и удивительных вещей, которые это докажут.

Хорошего дня и отличного настроения!