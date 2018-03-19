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Утро в Туле
19 марта: Ни слова про выборы!

19 марта: Ни слова про выборы!

Всем привет! Начинаем новую рабочую неделю с хорошим настроением!

 

О погоде. Все еще зима:

 

Милота дня!

На прошлой неделе жирафиха Одри из зоопарка Санта-Барбары стала мамой - родила очаровательную девочку, рост 185 см, вес 80 кг. 

Имя детенышу пока не выбрали. На сайте зоопарка идет голосование, в котором уже определились четыре финалиста: Амира, Макена, Наггет и Куинтин.

 

Капельку экстрима.

В Швейцарии группа студентов сделала совместный портрет на отвесной скале во время восхождения в Альпы. Фото было снято на высоте 2473 метра, а для создания композиции использовались верёвки и альпинистское снаряжение.

Такая экстремальна фотсессия требовала немало подготовки. Участники тренировались на стене четырёхэтажного здания в студенческом кампусе.

А вот и зрелищное видео о том, как это было:

 

Новости! 

На ярмарке в Португалии представили самую дорогую в мире шоколадную конфету. Ее цена составляет €7728 ($9489). Цена конфеты высока из-за стоимости продуктов, использованных при ее производстве. Ее начинка состоит из шафрановых нитей (высушенных рылец цветка шафрана, цена которых достигает $2 тыс. за килограмм), кусочков белого трюфеля, ванили с Мадагаскара и золотых хлопьев, сверху она также покрыта съедобным золотом. Конфету выпустили ограниченной партией в 1000 штук. 

 

Дом героя Квентина Тарантино из «Криминального чтива» выставили на продажу. За имущество площадью почти 400 квадратных метров, включая гараж и двор, просят 1,395 миллиона долларов. В здании проходили съёмки сцен с Джимми, персонажем, которого сыграл постановщик «Чтива» Квентин Тарантино. По сюжету, бандиты Джулс и Винсент (Сэмуэль Л. Джексон и Джон Траволта) обращаются к нему за помощью после того, как ненароком убивают человека в своей машине.

 

Знаменитый файтинг из 90-ых Street Fighter II переносят в дополненную реальность! Уже разработан прототип мобильной игры под названием Street Fighter II: Real World Warrior. Игрок наводит камеру айфона на горизонтальную поверхность (это может быть стол или тротуар), и на ней появляются трехмерные модели персонажей, которые дерутся друг с другом. Сыграть в Real World Warrior пока нельзя: разработчик надеется выпустить игру, но для этого ему нужно разобраться с авторскими правами.

 

Музыкальная пауза!

Недавно вышедший клип группы «Мумий Тролль» на песню "Милота". Это первый клип в России, обработанный нейросетями. По сюжету ролика персонаж вокалиста Ильи Лагутенко путешествует в параллельных мирах с сюрреалистичными метафорами и возвращается перерождённым:

 

И, конечно, приятная новость для киноманов.

Вышел новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»!

Премьера в России состоится уже совсем скоро. Фильм выходит на всех экранах страны 3 мая. Ждем-ждем!

 

В галерее будем призывать весну. Ну камон, 19 марта уже!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +6
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