19 июля: стул для развязных мужиков и военный туризм в Чечне

Доброе утро! Сегодня такой день, когда просыпаешься с мыслью об отдыхе.

Кстати, о планах на выходные. Вы увидите трюки супекросса, ночной спектакль по произведениям Тургенева, споете «Лондон, гудбай» вместе с «Кар-Мэн», узнаете, почему всё лето идут дожди, и сможете посмотреть милых песиков. Подробнее в нашем еженедельном обзоре.

В ближайшие три дня погода наладится. Дождик закончится, а температура поднимется до +24.

23-летняя феминистка из Великобритании изобрела стул для защиты от мужчин. В рамках своей дипломной работы девушка смастерила стул, на котором мужчина не сможет сидеть широко раздвинув ноги.

Девушка считает, что такие стулья стоит установить в общественном транспорте, чтобы отучить мужчин от этой привычки и освободить дополнительное место для скромных женщин, желающий присесть.

В Чечне появится туристический маршрут в стиле милитари. В него войдет посещение Международного университета спецназа, озеро Кезеной-Ам в Аргунском ущелье и прогулка по Грозному. Власти посчитали, что такой тур будет интересен гостям региона.

В качестве музыкальной паузы посмотрим восстановленный старый клип Билли Айдола. Youtube совместно с Universal Music Group занимается восстановление более 1000 ретро-клипов. Вот один из них.

В галерее сегодня фото с просторов сети , на которых что-то происходит на заднем плане.