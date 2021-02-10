10 февраля: пенная вечеринка у пингвинов и дом, который напечатали на 3D-принтере

Доброе утро! Начинаем новый день с улыбки и порции хороших новостей. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -14 градусов.

В Московском зоопарке папуанским пингвинам устроили пенную вечеринку. Сначала пингвины просто наблюдали за мыльными пузырями, однако вскоре они «стали бегать за ними и лопать клювами». Об этом сообщается в инстаграме зоопарка.

«Сотрудники хотели заинтересовать птиц новым предметом, а также создать условия для дополнительной коммуникации внутри группы», — указано в публикации.

В Московском зоопарке также отметили, что мыльные пузыри используют во многих зоопарках мира, поскольку они не представляют угрозы для животных и служат для них «прекрасным развлечением».

Как сообщается на сайте зоопарка, папуанские пингвины приехали в Москву осенью 2017 года из зоопарка немецкого города Франкфурт-на-Майне, где они и родились.

Новая работа выдумщиков из Cream Soda на трек «Атомы» (альбом «Интергалактик») содержит отсылки к клипу группы Travis на песню Sing и застольям из «Иронии судьбы», что уже совсем не актуально. Нам кажется, на такой яркий бэнгер можно было придумать что-то поинтереснее. Сегодня слушаем Cream Soda — «Атомы».

Американская компания SQ4D выставила на продажу первый дом в стране, напечатанный на 3D-принтере. Дом в городе Риверхед, штат Нью-Йорк, с жилой площадью около 140 квадратных метров и гаражом (70 квадратных метров) можно приобрести за $299 999. Объявление о продаже опубликовано на сайте Zillow.

В доме также есть три спальни и две ванные комнаты. Как сообщает производитель, объект был построен в 2021 году из бетона. Гарантия на данный дом, как и на все 3D-объекты компании, составляет 50 лет.

«Мы можем сделать вещи доступнее и безопаснее. Эту технологию можно применять для решения проблемы бездомности и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказал CNN операционный директор SQ4D Кирк Андерсен.

Кроме того, при строительстве использовалась Автономная роботизированная система строительства (ARCS), которая укладывает слои бетона. Установка такой системы занимает от 6 до 8 часов.

«Стоимость строительства такого дома на 50% дешевле, чем стоимость недавно построенных домов в Риверхеде, Нью-Йорк, и в 10 раз быстрее», — рассказал Стефан Кинг, агент Zillow Premier.

А вы бы хотели жить в таком доме? Напишите об этом в комментариях.

Человек тысячелетиями пытается обуздать природу, и у него даже получается. Но природа всё равно возьмет свое. Деревья показывают свою мощь, прорастая сквозь асфальт и поглощая рядом стоящие предметы. Вода обтачивает обломки зданий, превращая их в гладкие камни. А брошенные постройки мгновенно покрываются буйной растительностью. Мы собрали для вас фотографии, на которых природа показала, что она здесь полноправная хозяйка и всегда найдет свой путь.

Хорошего дня и целеустремленного настроения!