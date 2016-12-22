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Утро в Туле
22 декабря: Снежные пустыни и ледовые дворцы

22 декабря: Снежные пустыни и ледовые дворцы

Всем привет!

 

Давайте мультик посмотрим? Новогодний Simon's Cat вышел!

 

О погоде. Предновогодние дни в Туле получаются какими-то слякотными. Потому что настоящая зима ушла в Сахару - там впервые за 37 лет выпал снег! И пролежал около суток. Оказывается, барханы в снегу - это невероятно красиво! Фото редкого явления сделал фотограф Карим Бушетата из алжирского города Айн-Сефра:

 

А в США, в штате Мичиган, морозы прекратили маяк в ледяной дворец. Фото маяка сделал Джошуа Новичи. Выглядит завораживающе и пугающе одновременно. И, кстати, повторяется из года в год, в отличие от снежной Сахары:

 

Милота дня. В зоопарке Арнема (Нидерланды) у гепарда Нади в сентябре родились сразу шесть детенышей — четыре девочки и два мальчика. 20 декабря они впервые прогулялись перед посетителями:

 

Несколько новостей - разумеется, с предновогодним настроением.

Водитель новороссийской маршрутки №21 второй год подряд устанавливает в автомобиле новогоднюю ёлку и праздничный стол, а сам наряжается в Деда Мороза. В этом году у водителя появилась помощница в костюме Снегурочки. Для всех пассажиров установлен стол с угощениями и детским шампанским, а в салоне играет новогодняя музыка.

 

А уральские водолазы (подводники екатеринбургского дайв-центра "Тритон") предпочитают отмечать все праздники, в том числе и Новый год, под водой. Недавно, вот, устроили утренник в одном из бассейнов города. Елка, украшения, Дед Мороз и Снегурочка - все было:

 

А петербургские семинаристы устроили песенный флешмоб в Пулково и Эрмитаже - порадовали горожан и туристов рождественскими песнями. Порадуемся и мы:

 

И еще одна музыкальная пауза. Ведущий вечернего шоу «The Tonight Show» Джимми Феллон спел популярную рождественскую песню «Wonderful Christmastime» вместе с её автором Полом Маккартни. Кроме самого экс-биттла, к исполнению праздничного хита присоединились и актёры мультипликационного мюзикла «Зверопой» — Мэтью Макконахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Сет Макфарлейн. Премьера картины в США состоялась ещё в сентябре, а в российский проект она выходит 2 марта 2017 года.

 

Добавим немного "соплей" в это утро. Посмотрите рекламу Allegro (крупнейший интернет-аукцион товаров и услуг в Центральной и Восточной Европе, в странах СНГ, работает по принципу eBay) про эволюцию Деда Мороза в жизни каждого ребенка. Умиляется весь мир:

 

До Нового года девять дней, самое время для подборки котов в ёлках. Кстати, сейчас на Myslo идет конкурс новогодних фото питомцев. Велкам! Хорошего вам дня и красивых ёлочек!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:48 +8
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