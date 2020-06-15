15 июня: рэперы скинулись на музыкальное оборудование для мальчика и 8 счастливых лотерейных билетов

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Чем новая неделя нас порадует? В понедельник пасмурно (но зато без дождя), и температура воздуха прогреется до +24 градусов. Всю неделю будет сохраняться теплая погода, но в среду, четверг и пятницу возможен небольшой дождь.

11-летний мальчик по имени Рэй записывал рэп, который он сам сочиняет, у себя в комнате. Так как у него не было средств на микрофон и профессиональное оборудование, он приматывал телефон к двухъярусной кровати и так и записывал музыку.

Фотографию юного музыканта выложил пользователь Twitter, и снимок стал вирусным.

«Он должен был убираться в комнате, а не в чертовой студии».

Фото увидели в том числе знаменитые музыканты и продюсеры, которые решили помочь юному рэперу. Сначала продюсер Kenny Beats, который работал вместе с Эдом Шираном, Дэнзелом Карри, Gucci Mane, увидел фото и решил отыскать мальчика и купить ему профессиональную технику. Его инициативу поддержали рэпер Guapdad 4000, продюсер электронной музыки Sullivan King, музыкальный критик Энтони Фантано, а также Финнеас О?Коннелл — брат и продюсер Билли Айлиш.

«Мы должны его найти и отправить ему оборудование!»

«Скину на ноутбук».

«В чем еще он нуждается? Рад помочь».

Вскоре они нашли мальчика. Оказывается, у него есть свой блог на YouTube, где он рассказывает о том, что всегда мечтал заниматься музыкой. Kenny Beats созвонился с ним по видеочату в инстаграме и попросил дать контакты мамы, чтобы отправить подарки.

Свое слово Kenny Beats сдержал: в подтверждение он выложил скриншоты чеков из магазинов Apple и Guitar Center.

По словам мальчика, посылка пока не дошла. Но количество подписчиков на его канале стремительно увеличивается. На момент написания новости их почти 11 тысяч.

Фронтмен Interpol Пол Бэнкс пытается возродить тени прошлого в новом проекте. Выходит пободрее, чем у материнской группы, но в целом тоже только для фанатов золотой эпохи инди начала 2000-х. Слушаем Muzz «Knuckleduster».

Житель американского города Вудбридж, штат Вирджиния, приобрел восемь одинаковых билетов и сорвал джекпот. Об этом сообщает сайт UPI.

Гэри Пирпоинт (Gary Pierpoint) купил на автозаправочной станции несколько одинаковых лотерейных билетов к розыгрышу 13 апреля. Он надеялся что сорвет джекпот и умножит свой приз.

В билеты он вписал числа 1, 5, 7, 15 и 23, соответственно датам рождения своих родных. В результате каждый билет принес американцу выигрыш в 100 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей), и общий приз составил 800 тысяч долларов (54,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. До этого он никогда не участвовал в главных розыгрышах и ограничивался покупками билетов моментальной лотереи.

С наступлением лета многим хочется насладиться теплом и солнцем, в том числе и домашним животным. Несмотря на то, что большинство питомцев круглый год носит шерстяные шубы, им нравится греться на солнышке ничуть не меньше, чем нам.

Они тоже с удовольствием ложатся, вытянув конечности, чтобы зарядиться витамином D на целый год. Блаженно закрывают глаза и подставляют спины и животы ярким и теплым солнечным лучам.

Хорошего дня и не болейте!