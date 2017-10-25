25 октября: Собака в костюме Трампа и вилка от чавканья

Доброе утро!

Новость, которая однозначно сделает эту среду легче.

94-летняя американка отметила день рождения, прыгнув с парашютом.

Вот так надо радоваться жизни!!!

И еще бодрящее видео.

В Японии тайфун буквально закрутил на ветру кабинки колеса обозрения. Аттракцион для сильных духом:

Сотрудники парка аттракционов заявили, что такое вращение обусловлено особенностями конструкции аппарата, которое помогает предотвратить повреждение высокого строения в ветреные дни.

«Если кабинки фиксируются, то, разумеется, повышается их устойчивость к сильным ветрам. Но в таком случае возникает опасность повреждения конструкции и деформации балок», — заявил один из работников.

Да после таких видео к колесу обозрения и близко не подойдешь. Даже в полный штиль...

Другие новости, уже не такие страшные!

Компания Snøhetta построит в Норвегии первый в Европе подводный ресторан. Его открытие запланировано на 2019 год. Ресторан под названием Under будет построен в самой южной точке норвежской береговой линии. Частично он будет находиться на суше, а частично — на пятиметровой глубине. Чтобы выдержать высокое давление и непростые погодные условия, характерные для данного региона, здание будет включать бетонные стены метровой толщины и прочные акриловые окна. На данный момент размер ресторана не известен, однако сообщается, что он будет вмещать до 100 гостей. Вход будет расположен на берегу; затем посетители пройдут в шампань-бар, а после — ниже на один этаж — в сам ресторан. Неяркие осветительные приборы будут установлены как в самом ресторане, так и на морском дне. В Snøhetta отмечают, что также будет использована специальная отопительная технология, благодаря которой здание сможет работать круглогодично.

В Японии придумали очередной чудо-гаджет: вилка, которая способна подавлять звуки чавканья! Шумоподавляющая вилка называется Otohiko, ее выпустила ограниченным тиражом компания-производитель лапши Nissin. Стоит 130 долларов (около 7400 рублей). Компания принимает предварительные заказы на смарт-вилки до 15 декабря 2017 года. В рекламном ролике группу из трёх европейцев смущает характерный звук, издаваемый жителями Японии при поглощении лапши. И тут на помощь приходят ученые:

Тем временем в Нидерландах успешно прошла испытание временем велосипедная дорожка, построенная из... туалетной бумаги! Две голландские компании — CirTec и KNN Cellulose — разработали технологию, позволяющую перерабатывать использованную туалетную бумагу в материал, который может быть использован, в частности, при строительстве дорог. Год назад ее протестировали при строительстве километровой велодорожки, соединяющей город Леуварден, столицу провинции Фрисландия, и небольшой городок Стинс. Как отмечается, велодорожка отлично прошла испытание временем, ее невозможно отличить от других участков дороги. Кроме того, с тех пор данная технология (с использованием переработанной туалетной бумаги) была применена ещё несколько раз: при укреплении дамбы и ремонте автостоянки. Ну что, может, надо забрать технологию в Россию? А то у нас дороги так и сыпятся.

Музыкальная пауза.

Сначала расскажем историю, которая произошла недавно в Канаде. Полиция Монреаля оштрафовала водителя на 150 канадских долларов (около 7 тысяч рублей) за слишком громкое пение за рулём, посчитав это криком в общественном месте. По словам "жертвы полицейского произвола" Тауфика Моаллы, он подпевал классическому хиту группы C+C Music Factory — «Everybody Dance Now».

- Не знаю, может у меня слишком плохой голос, поэтому мне выписали штраф. Я понимаю, полицейские делали свою работу, поэтому проверили мои права и автомобиль, вдруг я кого-то похитил, но не подумал бы, что меня оштрафуют за такое, - жалуется Моалла.

Впрочем, его жена заявила, что если бы она наказывала его за пение, то «выписала бы штраф на 300 долларов».

Ну а мы на стороне Моаллы. Когда играет «Everybody Dance Now», как не подпевать во все горло?!

На видео - крутой грим для Хэллоуина! Это когда у тебя нет костюма, зато завалялась пара пачек с гуашью. Главное потом от черной стены не отходить ХD

Недавно в Нью-Йорке прошел парад собак, который еще называют "репетицией Хэллоуина". Лабрадоры, корги, хаски показывают самые безумные костюмы, в которые их нарядили хозяева. На этот раз здесь появились супермены, пираты, клоуны, Барби и даже "Дональд Трамп". Всего в этом году в костюмированном параде поучаствовали 500 собак. В галерее - самые крутые костюмы!