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Утро в Туле
20 января: Гарри Поттер с пушками, сумка для спиртного и хит Елены Малышевой

20 января: Гарри Поттер с пушками, сумка для спиртного и хит Елены Малышевой

Доброе утро! Желаем, чтобы утро понедельника было таким же радужным, как у этой черепахи.

via Gfycat

 

В ближайшие пять дней на улице будет снежно, но не холодно.

 

А как вам такой завтрак – пицца с ветчиной, сыром и киви.

Выглядит не очень, вот и пользователям Сети это блюдо показалось ужасным, некоторые даже предположили, что такую пиццу мог заказать только Антихрист. Пользователь Reddit, который поделился снимком, указал, что такую пиццу готовят в Дании.

Впрочем, у этой пиццы нашлись и сторонники. Нашлись пользователи, которые захотели попробовать эту пиццу.

 

Вышел трейлер новой комедии с участием Дэниэлом Рэдклифом. В видеоролике Гарри Поттер пускается во все тяжкие – залипает в видеоигры и бегает по городу без штанов, вооруженный двумя пушками.

Удивила все и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева. В своей передаче про синдром Туретта, она упомянула певицу Билли Айлиш, которая страдала этим недугом и перепела ее песню в прямом эфире. Получилось странно, но весело.

 

Австралийские изобретатели создали сумку для любителей спиртного. Новинка позволит пить алкогольные напитки, не привлекая внимания. В сумку встроен  многоразовый пакет, изолированный холодильник для вина и скрытый кран. Такую сумку можно использовать не только для алкоголя, но и для соков, например.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Эминема.

 

В галерее сегодня самые причудливая дизайнерская обувь.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +5
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