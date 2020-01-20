20 января: Гарри Поттер с пушками, сумка для спиртного и хит Елены Малышевой

Доброе утро! Желаем, чтобы утро понедельника было таким же радужным, как у этой черепахи.

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В ближайшие пять дней на улице будет снежно, но не холодно.

А как вам такой завтрак – пицца с ветчиной, сыром и киви.

Выглядит не очень, вот и пользователям Сети это блюдо показалось ужасным, некоторые даже предположили, что такую пиццу мог заказать только Антихрист. Пользователь Reddit, который поделился снимком, указал, что такую пиццу готовят в Дании.

Впрочем, у этой пиццы нашлись и сторонники. Нашлись пользователи, которые захотели попробовать эту пиццу.

Вышел трейлер новой комедии с участием Дэниэлом Рэдклифом. В видеоролике Гарри Поттер пускается во все тяжкие – залипает в видеоигры и бегает по городу без штанов, вооруженный двумя пушками.

Удивила все и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева. В своей передаче про синдром Туретта, она упомянула певицу Билли Айлиш, которая страдала этим недугом и перепела ее песню в прямом эфире. Получилось странно, но весело.

Австралийские изобретатели создали сумку для любителей спиртного. Новинка позволит пить алкогольные напитки, не привлекая внимания. В сумку встроен многоразовый пакет, изолированный холодильник для вина и скрытый кран. Такую сумку можно использовать не только для алкоголя, но и для соков, например.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Эминема.

В галерее сегодня самые причудливая дизайнерская обувь.