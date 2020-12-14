14 декабря: операция «Санта Клаус» и кот, который умеет заваривать мятный чай

Доброе утро! До Нового года осталось 18 дней. А это значит, что пора начинать настраивать себя на праздничную волну. И в этом нам помогут хорошие новости. Поехали!

А снег идет. Сегодня в Туле пройдет снег, температура воздуха опустится до -5 градусов. Снежная погода задержится в городе до среды. А после стоит ожидать пасмурную погоду.

В Калифорнии полицейские, переодетые в костюмы Санта-Клауса и его помощника эльфа, предотвратили несколько преступлений, в том числе угон автомобиля. Об этом сообщается на фейсбуке департамента полиции Риверсайда.

10 декабря полицейские переоделись в яркие наряды в рамках специальной операции «Интервенция Санты», которая проходила в торговом центре. Полицейские выслеживали потенциальных воров, которых бывает много перед праздниками.

В какой-то момент они увидели троих человек, которые пытаются угнать припаркованный автомобиль Honda CR-V.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как Санта повалил одного угонщика на землю под крики «Давай, Санта!», а Эльф держит другого злоумышленника под прицелом.

Третий угонщик успел скрыться. Он бросил Honda недалеко от ТЦ. В полиции уже установили его личность и ищут его. Одного из задержанных арестовали за сопротивление аресту и хранение наркотиков, а второй был отпущен.

Видимо, эти ребята получат в подарок от Санты лишь тюремный срок.

Второй раз за год «мисс американа» удивляет поклонников фолковым альбомом. Но если первый «Folklore» угодил прямиком в топы лучших записей 2020-го, то «Evermore» скорее останется в памяти как приятное, но необязательное дополнение к нему. Впрочем, и здесь найдутся отличные песни — например, этот совместный трек с сестрами Хаим, он же готовый сюжет для «Настоящего детектива». Сегодня слушаем Taylor Swift и Haim - «No Body, No Crime».

Хозяйка рыжего кота по кличке Олли все гадала: зачем животное кладет игрушки в миску с водой? Это случалось не раз и не два, то есть Олли явно чего-то добивался. Вкуснее ему так, что ли? Как оказалось — да, вкуснее! Нажмите на картинку, чтобы посмотреть видео целиком.

Однажды хозяйка заметила, что из-за игрушки вода в миске приобрела желтоватый цвет. Все из-за кошачьей мяты в составе игрушки. То есть Олли, как предполагает хозяйка, таким образом пытался заварить себе мятный чай.

В комментариях шутят, что игрушку не стоило доставать так рано — она должна была настояться не менее трех минут. И вообще, с такой смекалкой Олли в следующий раз может сварить самогон, а никто и не заметит.

А у вас есть домашние животные? Расскажите про них в комментариях.

Если вы давно хотели посмотреть, как выглядели бы в роли героя или героини мультфильмов Disney, то ваша мечта сбылась! В приложении Snapchat появился фильтр, который любого превратит в мультяшку с огромными глазами и выразительной мимикой. Мы решили проверить фильтр «Cartoon» на героях фильмов и сериалов, и вот, что из этого получилось.

Хорошего дня и мультяшного настроения!