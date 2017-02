2 февраля: День сурков-метеорологов

Доброе утро!

Сегодня 2 февраля - День сурка. По традиции, в этот день наблюдают за сурком, который выходит из зимней спячки и вылезает из своей норы. По его поведению судят о сроках наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется назад в нору, зима продлиться еще шесть недель.

В Московском зоопарке, кстати, уже отчитались: их сурок не собирается просыпаться. Как это интерпретировать? ЗИМА НИКОГДА НЕ КОНЧИТСЯ!..

По традиции, в этот день стремятся отличиться различные телеканалы. В этом году очередь за Россией: кабельный TV1000 12 раз подряд покажет нам фильм «День сурка». Подключайтесь!

Отметим, что идея не нова - российский телеканал "слизнул" ее у британского Sky, который в пошлом году показал этот фильм на один раз больше. Ха!

Милое видео к завтраку. Это Колючка, дикобраз из миннесотского зоопарка. Он так аппетитно хрумкает бататом:

Новости!

Голландский зоопарк предложит самке орангутана выбрать себе партнера через специальное приложение. Его уже окрестили "Тиндером для обезьян" (Тиндер - это приложение для знакомств. Людей, конечно). Зоопарк надеется увеличить шансы обезьян на размножение, если животное будет знакомиться с самцом не во время встречи, а заранее — через сенсорный экран. Эксперимент будет проходить в течение четырех лет, только потом можно будет сделать выводы.

В Париже установили клумбы, в которые можно справлять нужду в случае острой необходимости. Таким образом предполагается решить проблему с любителями облегчиться на здания, деревья и припаркованные машины. Контейнеры под названием The Uritrottoir бывают двух размеров: побольше, рассчитанные на 600 человек, и поменьше — с ограничением в 300 человек. В центральной части клумбы оборудован отсек, в который можно пописать в случае необходимости. Жидкость поступает в нижнюю часть, где расположен лоток с сеном, опилками и соломой. Наверху расположены цветы и другие растения. В общем, принцип кошачьего туалета в действии. Когда контейнер наполнится, то из него выгребут образовавшийся компост и направят на удобрение земельных участков и садов. А ёмкость почистят и вернут на улицы Парижа. После тестов, проведённых в начале января, авторы инициативы убедились, что из-за высокого содержания углерода в органическом наполнителе от клумбы не исходит неприятных запахов. Каждый контейнер стоит около 3 тысяч долларов и оборудован цифровым дисплеем, который сообщает о том, когда он полностью заполнится. Несколько клумб установлены на парижском вокзале, некоторых центральных улицах и около здания суда. Один минус есть у этих распрекраснах клумб - женщины вряд ли смогут ими воспользоваться в экстренной ситуации. Надо придумать специальные поглощающие неприятные запахи кустики - тогда дело пойдет веселее.

А во Французской Полинезии в 2019 году начнут строить первый в мире искусственный плавучий город-курорт. Необходимость для такого эксперимента - это климатические изменения на Земле, которые приводят к росту уровня Мирового океана. Многие прибрежные территории рискуют оказаться под водой. А такие плавучие "колонии" - отличный выход из положения. Смелый и уникальный проект по строительству плавучего туристического курорта будет предпринят американской компанией Seasteading Institute. Компания пять лет искала подходящую локацию для первого в мире плавучего города и вела переговоры с представителями нескольких государств. И вот, наконец, добро дали власти Французской Полинезии. Что ж, посмотрим!

Крупнейший в мире регистратор доменных имён GoDaddy опубликовал ролик к американскому Супербоулу, рекламирующий новый сервис компании — конструктор сайтов GoCentral. Особенность видео в том, что оно органично сочетает в себе популярные интернет-мемы и флешмобы. С утра герой делает бросок бутылки с переворотом (water bottle challenge), выбирает между чёрно-синим и бело-золотым платьем, вместо душа совершает Ice Bucket Challenge, видит популярных на YouTube котов на пылесосах и чихающую панду и т.д. Да и главным героем ролика стал Адам Карпентер, получивший популярность благодаря своему экстравагантному инстаграму.

Немного экстрима. Во время празднования восточного Нового года двое китайцев устроили на пустой дороге "перестрелку" на фейерверках. Кажется, оба живы. Но выглядит страшно - китайская газета, которая и поделилась видео в своем твиттере, сравнила происходящее со сценой из серии фильмов про Гарри Поттера:

Not a scene from @HarryPotterFilm: Two guys launch firework fight during the Spring Festival pic.twitter.com/mJqye2QoxV