23 июля: отвечаем на вопрос: что делать, если надоело быть птицей и свадьба на границе двух стран

Доброе утро, друзья! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Наконец-то без дождя! Сегодня облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

Интернациональная пара нашла способ пожениться вопреки пандемии. Камилла Ойджорн и Александр Клерн оказались в разных странах: невеста — в Норвегии, а жених — в Швеции. Из-за коронавирусных ограничений им нельзя было пересекать границу.

Камилла рассказала в интервью Би-би-си, что предложила пожениться в лесу просто в качестве шутки. Но когда они с женихом рассказали идею родственникам, все ее с радостью поддержали.

«Мы не хотели менять дату… Все, чего мы хотели, — это пожениться!» — объясняют влюбленные. Для проведения церемонии они выбрали лес на юго-востоке Норвегии, прямо на границе со Швецией.

К большому удивлению пары, гостей приехало довольно много. Сторону жениха и невесты разделяла белая лента, заходить за которую им было запрещено. За соблюдением правил следили полицейские.

Швеция в период пандемии была одной из стран, которые отказались от жестких ограничений. В стране не вводился карантин и не закрывался бизнес — власти надеются, что у жителей выработается коллективный иммунитет к коронавирусу. Из-за этого Норвегия и Дания отказались включать Швецию в список стран, с которыми они открыли границы с 15 июня.

Изящный добротный соул от уроженки Лондона греко-ямайских корней, с которой дружил и восторгался покойный Принс. Среди прочего на альбоме есть хороший кавер на Radiohead. Сегодня слушаем Lianne La Havas - «Can?t Fight»

В Сан-Франциско на улице появилось объявление с текстом «Устали быть птицей?». Оно явно адресовано голубям (один из них изображен на листовке). Внизу объявления, как и полагается, есть отрывные части с номером телефона.

Из видео, на котором запечатлено это объявление, мы сделали два вывода: во?первых, у голубей действительно есть такая проблема и явно назрела необходимость в подобном специалисте, а во-вторых, голуби умеют читать по?английски!

Птицы активно интересуются листовкой и даже срывают номера телефона — похоже, что помощь нужна срочно. Или же их привлекает что-то другое?

Похоже, что автор видео устроил какой-то фокус, возможно, прикрепил к объявлению семена или зерна, которые и интересуют птиц на самом деле.

И эту версию подтверждает тот факт, что автор видео — дизайнер Пабло Роша, который уже не в первый раз жестоко разыгрывает жителей Сан-Франциско.

В прошлый раз он разбросал по городу наушники Apple AirPods. Правда, не настоящие, а бумажные. Представляем, сколько людей приняли их за оригинальный гаджет и наклонились, чтобы подобрать.

Дети любят рисовать всё, что угодно: животных, людей, пейзажи. Но будем честны: их рисунки редко соответствуют реальности. Дом и Ал — два брата, которые тоже очень любят рисовать. Их папа Том придумал занятное развлечение: он берёт за основу их творения и показывает, как бы выглядели животные, если бы были такими, какими их увидели его дети. Те ещё фантастические твари получаются!

Продуктивного дня и хорошего настроения!