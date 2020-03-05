5 марта: таймер для туалета и гигантская маска от коронавируса

Доброе утро! Проснуться поможет короткая утренняя прогулка. Ученые считают, что этот способ лучше, чем кофе. Так что вдохните утренний воздух, настройтесь на позитивный лад, и все у вас получится.

За окном сегодня очень тепло, до +8.

На фоне всеобщей обеспокоенности коронавирусом родилась необычная художественная акция.

Видеохудожник из Ирана Хамид Эбрахимния решил защитить известную в стране высотку от коронавируса. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором два вертолета надевают огромную маску на самое высокое здание в Иране. Его высота составляет 435 метров. pic.twitter.com/iPewh7ZDKt — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) March 4, 2020

Ученые из Колорадского Университета выяснили, как справляться со стрессом и хорошо засыпать. Секрет кроется в бифидобактериях. Полезные бактерии содержатся в луке-порее, цельнозерновых продуктах и капусте.

В ходе лабораторных опытов с крысами было выяснено, что те, кто получил достаточное количество бифидобактерии, лучше справлялись со стрессом и хорошо спали.

В крупнейшем интернет-магазине появился необычный товар под названием «туалетный таймер» для любителей подолгу заседать в уборной. Таймер сделан по принципу песочных часов и рассчитан на 5 минут. Предполагается, что по истечению этого времени таймер напомнит, что пора выходить. Новинка особенно пришлась по душе женщинам, чьи мужья частенько зависают в туалете со смартфоном.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип участников «Евровидения 2020» группы Little Big.

В галерее сегодня минутка литературы. Тюменский учитель литературы создала Инстаграм Есенина, в котором она фантазирует, как поэт мог бы жить в XXI веке.