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Утро в Туле
5 марта: таймер для туалета и гигантская маска от коронавируса

5 марта: таймер для туалета и гигантская маска от коронавируса

Доброе утро! Проснуться поможет короткая утренняя прогулка. Ученые считают, что этот способ лучше, чем кофе. Так что вдохните утренний воздух, настройтесь на позитивный лад,  и все у вас получится.

 

За окном сегодня очень тепло, до +8.

 

На фоне всеобщей обеспокоенности коронавирусом родилась необычная художественная акция.

 

Ученые из Колорадского Университета выяснили, как справляться со стрессом и хорошо засыпать.  Секрет кроется в бифидобактериях. Полезные бактерии содержатся в луке-порее, цельнозерновых продуктах и капусте.

В ходе лабораторных опытов с крысами было выяснено, что те, кто получил достаточное количество бифидобактерии, лучше справлялись со стрессом и хорошо спали.

 

В крупнейшем интернет-магазине появился необычный товар под названием «туалетный таймер» для любителей подолгу заседать в уборной. Таймер сделан по принципу песочных часов и рассчитан на 5 минут.  Предполагается, что по истечению этого времени таймер напомнит, что пора выходить.  Новинка особенно пришлась по душе женщинам, чьи мужья частенько зависают в туалете со смартфоном.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип участников «Евровидения 2020» группы Little Big.

 

В галерее сегодня минутка литературы. Тюменский учитель литературы создала Инстаграм Есенина, в котором она фантазирует, как поэт мог бы жить в XXI веке.

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Автор: Администрация Myslo
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