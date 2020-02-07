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Утро в Туле
7 февраля: в России создали инновационную коробку передач для автомобилей

7 февраля: в России создали инновационную коробку передач для автомобилей

Доброе утро! С пятницей всех.

 

Планов на выходные очень много. В программе гонка мотоциклов, собачьи упряжки, рецепт зелья от Гарри Поттера, вечеринка под треки создателя хитов David Guetta и лекция о репутации современного поэта. Все подробность в нашем традиционном пятничном блоге. 

 

В ближайшие три дня погода будет очень подходящей для зимних развлечений.

 

Появилась еще одна оптическая иллюзия. В Сети обсуждают видео, на котором поезд движется то быстрее, то медленнее, в зависимости от широты охвата съемки. При этом машинист скорость не меняет. А все дело в особенности бокового зрения человека, пишет Mail.ru . Это из-за него и создается такое впечатление.

 

Преподаватель придумал действенный и одновременно коварный способ будить студентов на лекциях. Он просто подходит к спящему и резко опускает книгу рядом с головой. Такой способ бодрит получше кофе.

 

Российские ученые спроектировали революционную коробку передач для автомобилей. Конструктор боевых машин пехоты из г. Кургана создал образец бесступенчатой коробки передач Благонравова по принципу современных импульсных блоков питания электронных устройств, которая позволить улучшить динамику разгона и экономить до 30% топлива.

Будущая разработка подойдет не только для легковых автомобилей, но и для крупногабаритной техники.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип Тимы Белорусских снятый в стиле 90-х.

 

В галерее сегодня космические красоты из профиля NASA.

Хороших вам выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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