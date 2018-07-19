19 июля: Звездные красоты и бюджетная «Русалочка»

Доброе утро! Какая-то бесконечная рабочая неделя, не находите? Кто там в отпуске, делитесь с нами, трудягами, «отпускным» настроением!

Прогноз погоды на день.

Хорошая новость: наконец-то свежо, а не душно!)

Рекорд дня!

Жители эквадорского города Педро-Монкайо решили побить мировой рекорд по самому масштабному цветочному оформлению и построили пирамиду из пятисот тысяч живых роз. Основой огромной пирамиды является каркас из металлической сетки, в ячейки которой аккуратно вставлены розы. Площадь инсталляции составила более тысячи квадратных метров, а на её создание ушло пять суток непрерывного труда. По словам градоначальника, местные жители выращивают розы более 30 лет и хотят доказать, что их цветы — лучшие в мире. Цветы для пирамиды поставляли 150 местных хозяйств. Розы уложили в специальные ящики с капельным орошением для сохранения свежести.

Новости!

Возле Тауэрского моста в Лондоне появилась статуя в честь героя «Парка юрского периода» доктора Йена Малкольма, которого исполнил Джефф Голдблюм. Фигура установлена в честь 25-летия со дня выхода первого фильма франшизы. Вес статуи — 150 килограммов. Ее размер составляет около трех метров в высоту и чуть больше семи — в длину. Рядом с гигантским телом также установлены кресла, на которых может отдохнуть любой желающий. Статуя называется «Сексуальный Джефф Голдблюм». Постамент выполнен по мотивам сцены из кино, когда Голдблюм как ни в чем ни бывало лежал на диване с раной на животе (ниже есть скрин!). Ироничный памятник заказал стриминговый сервис Now TV. Фигура простоит в Лондоне до 26 июля, после чего ее уберут.

25 years ago, Jurassic Park (and one of the best moments in movie history) was born ????



A quarter of a century later, we introduce you to #JurassicJeff ????#JurassicPark pic.twitter.com/8yFZY5AtCU — NOW TV (@NOWTV) 18 июля 2018 г.

Японский интернет-магазин Elecom собирается выпустить в продажу серию насадок в ретро-стиле для зарядных кабелей iPhone. Владельцам «яблок» знакома проблема с зарядниками, которые (оригиналы) стоят бешеных денег, а перетираются как китайское барахло за пару месяцев. Концепция Cable Mania предполагает, что владелец iPhone или iPad может вставить кабель в более широкий полый коннектор. С его помощью кабель будет удобнее вставлять в разъём и доставать обратно без лишнего трения. Насадки Cable Mania выполнены в виде штепселей ретро-разъёмов — мультимедийных VGA (D-Sub) и RCA («тюльпан»), а также американской электровилки типа, А в чёрном и белом вариантах. Стоимость аксессуара и дата его поступления в продажу на сайте Elecom не называется.

Милейшая история из США. Власти Миннеаполиса помогли 13-летнему подростку Жакину Фолкнеру завести легальный бизнес! С лета 2016 года он начал торговать хот-догами. Но в этом году на него кто-то нажаловался, дескать, нет у него разрешения, надо лавочку прикрыть. И тут неожиданное…

Когда власти получили жалобу, они начали искать способы помочь подростку!

(тсс, слышите, российские бизнесмены заплакали?)

«Когда я понял, чем он занимается, я сказал «Нет, мы не будем просто идти и закрывать [его бизнес] из-за отсутствия лицензии. Мы можем помочь ему получить разрешение. Давайте сделаем это положительным случаем и поможем ему стать владельцем бизнеса», — рассказал глава Минздрава Миннеаполиса. Инспекторы минздрава поработали с подростком и объяснили ему, как соблюдать санитарные нормы. Фолкнера научили поддерживать температуру хот-догов, ему подарили термометр и оборудование для мытья рук.

Минздрав также связался с некоммерческой организацией, которая оказывает поддержку в том числе начинающим предпринимателям. Она помогла Фолкнеру организовать необходимые юридические процедуры и объяснила, как вести бизнес и составлять планы, а также какое разрешение ему нужно. Кроме того, организация помогла ему завести страницу для его бизнеса в Фейсбуке под названием «Классические хот-доги мистера Фолкнера».

16 июля Фолкнер заново открыл свой ларёк по продаже хот-догов. Ему выдали временное разрешение на 10 дней, после его окончания ему придётся переместиться в другое место продажи. Полиция уже проспонсировала ему получение следующего разрешения, и он сможет продавать хот-доги напротив отделения. Следующие разрешения планируют проспонсировать местная церковь и организация помощи темнокожим «Национальная городская лига». Школьник сможет торговать хот-догами всё лето до начала учебного года.

«Всё дело в готовке и людях. Когда я вижу мрачного человека, я улыбаюсь ему, и он улыбается в ответ. Я просто заставляю людей улыбаться, продавая хот-доги», — говорит Фолкнер.

Музыкальная пауза!

Это надо видеть ОБЯЗАТЕЛЬНО. «Русалочка»: Бюджетный вариант. Свежачок от ютубера, который регулярно снимает подобные видео:

Давно мы с вами чужие денежки не считали… А тут как раз новый рейтинг Forbes!

Журнал составил ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звёзд мира. В него вошли известные актёры, музыканты и спортсмены.

Возглавил список боксёр Флойд Мейвезер, который заработал 285 миллионов долларов, и 275 из них — за бой с Конором Макгрегором.

На втором месте — актёр Джордж Клуни.

А третьей стала 20-летняя Кайли Дженнер, которая заработала приличное состояние благодаря своей линии косметики. Кстати, её знаменитая сестра, Ким Кардашьян, заняла в новом рейтинге только 30 место.

В топ-10 также вошли Дуэйн «Скала» Джонсон, группа Coldplay, Эд Ширан, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

В галерее — безумная красота!

В Австралии недавно подвели итоги главного конкурса фотографий звездного неба — David Malin Awards. Главный приз достался фотографу Люку Тцарке за снимок Млечного Пути над озером на острове Тасмания. Вот он:

Другие конкурсные работы, заслуживающие внимания, в галерее: