19 июля: Звездные красоты и бюджетная «Русалочка»

Доброе утро! Какая-то бесконечная рабочая неделя, не находите? Кто там в отпуске, делитесь с нами, трудягами, «отпускным» настроением!

Прогноз погоды на день.

Хорошая новость: наконец-то свежо, а не душно!)

Рекорд дня!

Жители эквадорского города Педро-Монкайо решили побить мировой рекорд по самому масштабному цветочному оформлению и построили пирамиду из пятисот тысяч живых роз. Основой огромной пирамиды является каркас из металлической сетки, в ячейки которой аккуратно вставлены розы. Площадь инсталляции составила более тысячи квадратных метров, а на её создание ушло пять суток непрерывного труда. По словам градоначальника, местные жители выращивают розы более 30 лет и хотят доказать, что их цветы — лучшие в мире. Цветы для пирамиды поставляли 150 местных хозяйств. Розы уложили в специальные ящики с капельным орошением для сохранения свежести.

Новости!

Возле Тауэрского моста в Лондоне появилась статуя в честь героя «Парка юрского периода» доктора Йена Малкольма, которого исполнил Джефф Голдблюм. Фигура установлена в честь 25-летия со дня выхода первого фильма франшизы. Вес статуи — 150 килограммов. Ее размер составляет около трех метров в высоту и чуть больше семи — в длину. Рядом с гигантским телом также установлены кресла, на которых может отдохнуть любой желающий. Статуя называется «Сексуальный Джефф Голдблюм». Постамент выполнен по мотивам сцены из кино, когда Голдблюм как ни в чем ни бывало лежал на диване с раной на животе (ниже есть скрин!). Ироничный памятник заказал стриминговый сервис Now TV. Фигура простоит в Лондоне до 26 июля, после чего ее уберут.

25 years ago, Jurassic Park (and one of the best moments in movie history) was born ????



A quarter of a century later, we introduce you to #JurassicJeff ????#JurassicPark pic.twitter.com/8yFZY5AtCU