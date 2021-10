1 октября: самый маленький тетрис и познание феномена «байкальского дзена»

Доброе утро! Заканчиваем рабочую неделю и переходим в новый осенний месяц только с положительными эмоциями и свежими хорошими новостями. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух в городе прогреется до +11 градусов. В субботу облачно с прояснениями, а уже в воскресенье солнце уйдет и будет +12 градусов.

В середине сентября компания TinyCircuits запустила краудфандинговый проект Thumby — брелок в виде консоли GameBoy размером с фалангу большого пальца. Устройство выполняет не только функцию аксессуара – на нем действительно можно сыграть: Thumby оснащен дисплеем, крестовиной и двумя кнопками действий.

«Из коробки» будет доступно пять ретро-игр: аналог «Тетриса», космический симулятор, «змейка», раннер про динозавра и RPG в подземельях. Некоторые игры поддерживают мультиплеер — две консоли можно соединить кабелем и соревноваться с друзьями. В будущем TinyCircuits обещают сделать больше игр с открытым исходным кодом — их можно будет бесплатно установить с официального сайта.

Пользователи с опытом программирования смогут разработать собственные игры или модифицировать уже существующие. Компания создала платформу на основе языка MicroPython и добавила инструкцию.

За две недели с запуска краудфандинга TinyCircuits собрали больше 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей) — в два раза больше необходимой для разработки суммы. Первые 50 покупателей приобрели Thumby за 9 долларов, сейчас базовая версия в сером цвете стоит 19 долларов (около 1400 рублей). Сбор продлится до конца октября, уже в ноябре планируют разослать партию первым покупателям, а в начале 2022 года — все остальные устройства.

Мультиинструменталист Jordan Rakei выпустил свой четвертый студийный соул-альбом What We Call Life, который построен на основе позитивной психологии. Артист долго изучал науку, чтобы отразить ее в своей музыке — уметь смещать акцент со слабостей на сильные стороны личности, что помогает человеку идти вперед. Сегодня слушаем Jordan Rakei — What We Call Life.

Ученые из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции объяснили природное явление, известное как «байкальский дзен». Они сумели воспроизвести феномен в лаборатории. Об этом стало известно из публикации на сайте CNRS.

«Байкальским дзеном» называют необычное расположение камней на льду озера Байкал. В течение зимы они со временем как будто бы приподнимаются на ледяных ножках-пьедесталах и начинают напоминать вертикальные композиции из японских садов камней.

Французские специалисты подтвердили, что ледяные ножки под камнями появляются из-за сублимации — процесса испарения льда без перехода в жидкую форму. Он происходит на Байкале из-за уникального сочетания климатических условий — постоянно ясной погоды и сильных ветров.

Из-за солнца, которое в регионе светит до 2200 часов в год, лед под камнями начинает плавиться. Но из-за ветров, которые дуют в разных направлениях, он не успевает принять жидкую форму и задержаться в ней.

Тень от камня прикрывает только часть льда, которой и удается сохраниться в форме ледяной ножки. Остальная часть льда выдувается сразу же после нагревания.

Коты не знают преград и не видят препятствий. Если им нужно куда-нибудь забраться, они обязательно сделают это. А людям остается только удивляться, обнаруживая питомца то на люстре, то в унитазе, то в холодильнике. Мы собрали для вас подборку забавных случаев, когда коты находились там, где их вообще не ждали.

Хорошего дня и внезапного настроения!