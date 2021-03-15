15 марта: смотрим «Довод» на Game Boy и удивляемся, как кенгуру ходит на четырех лапах

Доброе утро! Мы все знаем, что понедельник – день тяжелый. И начинать его нужно по-особенному. Например, читая только хорошие новости. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле пасмурно и небольшой снег, а температура воздуха поднимется до +1 градуса.

YouTube-блогер Боб Вулф сумел записать «Довод» Кристофера Нолана на картридж для портативной игровой приставки Game Boy Advance SP, выпущенной аж в 2003 году.

«Я думаю, что из всех фильмов, которые я снял, этот, пожалуй, больше всего предназначен для большого экрана. Это фильм, изображением и звуком которого нужно действительно наслаждаться в кинотеатрах», — говорил режиссер.

Что ж, его услышали! И, конечно же, сделали наоборот. Для этого Вулфу пришлось сначала разделить 2,5-часовой фильм на пять получасовых частей — из-за маленького объема памяти картриджа. Потом блогер снижал качество, менял форматы и по-разному издевался над лентой Нолана.

И — готово! «Довод» с разрешением 192 на 128 пикселей (при этом у самого устройства оно больше — 240 на 160) и частотой 6 кадров в секунду вместо привычных 24. Фильм даже можно перематывать с помощью кнопок, но если немного задержать палец, воспроизведение видео закончится.

«Вполне вероятно, что это худший способ смотреть «Довод» и при этом все еще примерно понимать, что происходит», — говорит блогер.

А вы смотрели «Довод»? Поделитесь впечатлениями о фильме в комментариях. А еще лучше посоветуйте интересное кино.

Любопытный постскриптум к прошлогоднему карантинному альбому сэра Пола: все песни с «McCartney III» перезапишут благодарные современники — от Бека и Дэймона Албарна до Андерсона Паака и Фиби Бриджерс. Альбом выйдет уже в апреле, и первый сингл от Доминика Файка намекает, что ремейки будут явно не хуже оригинала. Сегодня слушаем Paul McCartney - The Kiss of Venus III Imagined.

Девушка из Австралии опубликовала в соцсетях видео с кенгуру, который преследует ее на четырех лапах, и тем самым заставила людей вспомнить самые пугающие хорроры и кошмары.

Тиктокерша Кэти (@cardqueenkatie) часто выкладывает в TikTok ролики с кенгуру, которые водятся рядом с ее работой.

9 марта она выложила ролик, который стал виральным. Он уже набрал более 484 тысяч просмотров, более 96 тысяч лайков и множество комментариев от напуганных интернет-пользователей.

Походка кенгуру на четырех лапах отличается от манеры ходьбы четвероногих. На видео он медленно перекатывается с задних лап на передние. Кэти засняла его в узком темном коридоре, и от этого животное еще больше напомнило какое-то инопланетное существо или киборга.

В комментариях в ролику пользователи отметили, что видео с кенгуру на четырех лапах определенно напоминает сцену из фильмов ужасов, а некоторые сравнили животное с роботом Boston Dynamics.

Кажется, что бы ни делали наши любимые питомцы, они всегда будут выглядеть так мило и забавно, что хозяйская рука будто бы сама потянется к камере, чтобы поскорее это заснять. Ведь их мордочки умеют выдавать такую гамму эмоций, что не показать это миру было бы просто преступлением. Смотрите сами!

Хорошего дня и фотогеничного настроения!