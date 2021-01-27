27 января: концерт в пузырях, новые ведущие «Орла и Решки» и животные с уникальной внешностью

Доброе утро! И чтобы начать день правильно, нужно читать только хорошие новости. А мы как раз приготовили для вас несколько. Вперед заряжаться позитивом!

Грусть, уходи! Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха днем опустится до -1 градуса.

Американская рок-группа The Flaming Lips провела концерт в городе Оклахома-сити. Чтобы обеспечить безопасность для зрителей и социальную дистанцию в эпоху коронавируса, музыканты придумали необычный способ: выдали каждому посетителю огромный пластиковый пузырь.

До пандемии The Flaming Lips неоднократно использовала подобные шары в качестве элемента шоу, но в них были только сами участники группы. Оказавшись в изоляции, фронтмен группы Уэйн Койн (Wayne Coyne) стал думать о будущем концертной индустрии в новых реалиях и решил облачить в пузыри и зрителей.

Тестовое выступление в таком формате прошло летом на записи вечернего шоу Стивена Кольбера. Но тогда зрителями стали лишь несколько человек. На концерт в Оклахоме-сити 12 октября собралось около 100 человек (площадка вмещает около 4 тысяч, но без шаров): помимо нахождения в пузыре их попросили носить маски до и после мероприятия.

После выступления Койн поделился роликом с концерта: на нём видно, что вокалист буквально «ходил по головам» во время выступления благодаря пузырям. Видео разошлось в соцсетях и на реддите. По словам Койна, пузыри достаточно безопасные, чтобы в них можно было провести двухчасовой концерт, и проблем с дыханием не возникает. В планах группы — придумать, как вмещать в пузыри несколько человек, пришедших вместе.

18-летний поп-певец Ruel выпустил видео на трек Distance из своего недавнего EP Bright Lights, Red Eyes. В клипе музыкант показывает нам различные версии себя во времена карантина. Пусть эта тема уже не так актуальна в 2021-м, но мы оценили красоту стилизации и идею с вращающейся платформой: будто это декоративный торт, украшенный фигурками Руэля. Жаль, что у видео пока так мало просмотров. Сегодня слушаем Ruel — Distance.

Комик Александр Гудков и певец Иван Дорн стали новыми ведущими тревел-шоу «Орел и решка». Об этом телеканал «Пятница!» сообщил в своих соцсетях.

«Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие «Орла и решки». В этом году шоу исполняется 10 лет — премьера юбилейного сезона уже 15 февраля», — сообщает пресс-служба канала.

Впервые за все время существования передачи ее ведущими станут двое мужчин. Дорн рассказал, что однажды уже пробовался в шоу, но ему не удалось пройти кастинг. С тех пор, по словам музыканта, это стало его мечтой.

«Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — пошутил Гудков.

«Орел и решка» — шоу о путешествиях, в котором двое ведущих проводят выходные в различных странах. Вот только кому-то достается золотая банковская карта с неограниченным лимитом трат, а второй получает в поездку только $100. Решает все, конечно же, монетка.

А вы бы хотели посмотреть на этот дуэт? Расскажите об этом в комментариях.

Животные могут удивлять людей не только своей очаровательностью и поведением, но и ещё своими необычными особенностями. Кого-то природа от души одаривает интересными чертами вроде дополнительных пальцев, симпатичных пятен на шкуре или других элементов внешности. Выглядят такие счастливчики настолько удивительно, что оторвать от них взгляд иногда просто невозможно!

Хорошего дня и уникального настроения!