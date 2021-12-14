14 декабря: «эмоциональная» одежда и трогательное возвращение фотографии после

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Белый и хрустит. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха в городе опустится до -3 градусов.

Польский дизайнер Ига Веглинская представила коллекцию Emotional Clothing («Эмоциональная одежда»). Это топ и водолазка, которые указывают их носителю, когда он испытывает стресс или беспокойство. Об этом пишет Dezeen.

Одежда измеряет частоту сердечных сокращений, температуру и улавливает кожно-гальваническую реакцию с помощью датчиков, которые, в свою очередь, меняют цвет на световой панели. Стресс обычно вызывает повышение температуры и учащенное сердцебиение, поэтому свет меняется с теплого на холодный и сигнализирует о том, что человеку стоит замедлить дыхание и успокоиться.

Огни на черной водолазке мигают в такт с ударами сердца, которые «ловят» датчики на пальцах, и меняют цвет с полупрозрачного и наоборот. Белый топ фиксирует изменения уровня потоотделения на коже человека.

«Эмоциональная одежда» стала докторской диссертацией Веглинской в Академии искусств в Кракове. С помощью проекта дизайнер хочет «расширить восприятие одежды», но попадет ли коллекция в продажу, пока неизвестно.

Сегодня слушаем edbl — Brockwell.

11 декабря Кэти Постен, жительница города Нью-Олбани, штат Индиана, обнаружила на окне своей машины старую чёрно-белую фотографию. На снимке были изображены женщина с ребёнком, а на обратной стороне подпись: «Герти Сватцелл + Джей Ди Сватцелл, 1942 год».

Постен предположила, что фотографию принесло после обрушившегося 10 декабря на несколько штатов торнадо. Из новостей Кэти знала, что обломки находили далеко от разрушенных домов, поэтому версия с унесённым смерчем снимком казалась правдоподобной.

Девушка решила выяснить, кому принадлежит утерянное фото, и вернуть его владельцу. Для этого Кэти разместила посты в фейсбуке и твиттере, где призвала своих подписчиков и нескольких популярных блогеров помочь с распространением.

За несколько часов пост набрал несколько тысяч ретвитов. Постен получила десятки сообщений о том, что фамилия Сватцелл распространена в городке Доусон Спрингс штата Кентукки. Он находится более чем в 200 километрах от места, где девушка нашла фотографию.

Вскоре в комментариях к посту на фейсбуке отметили жителя Доусон Спрингс Коула Сватцелла. Тот откликнулся и подтвердил связь с фотографией — на ней изображена его прабабушка. Ещё несколько пользователей рассказали, что знают родственников и близких людей на снимке.

Кэти связалась с откликнувшимся родственником и договорилась о встрече. В ближайшие дни она планирует вернуть снимок лично. «Не хочу отправлять по почте — вдруг он снова каким-то образом потеряется. Лучше передам в руки кому-то из семьи», — сказала Постен.

Девушка также рассказала, что под объявлением многие другие пользователи стали выкладывать свои находки, в том числе раритетные или относительно новые фотографии, и искать их владельцев. Некоторым она помогает сама, публикуя их посты на своей странице, другие вступают в специальные группы, посвящённые поиску утерянных семейных реликвий.

За чёрными котами издавна закрепилась дурная слава. Люди боятся, что они перейдут дорогу, и считают их предвестниками всяческих несчастий. Но те, кто решил завести чёрную кошку, могут смело заявить, что всё это ложь. Ведь это безумно изящные и очаровательные животные, а ещё они похожи на Беззубика из мультика «Как приручить дракона». Смотрите сами!

Хорошего дня и удачного настроения!