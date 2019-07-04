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Утро в Туле
4 июля: кадры солнечного затмения, Google и мат

4 июля: кадры солнечного затмения, Google и мат

Доброе утро! Сегодня выходит премьера новой части о приключениях Человека-паука.  Неплохая идея для планов на вечер.

 

Погода сегодня прохладная, одевайтесь теплее.

 

А теперь можно перейти к новостям.

Вчера в южной части планеты было солнечное затмение.  

Аргентинским пилотам удалось снять его прямо из кабины самолета на высоте 10000 метров. Загадочное природное явление происходило в 23.41 и длилось примерно две минуты. В это время на небе был виден только яркий солнечный ободок.

 

Забавный казус недавно произошел с рекламой Google. Многие подозревают, что в деле не обошлось без русских хакеров.  В рекламном тизере компании, который был создан для привлечения молодых специалистов был обнаружен мат. В строчках кода были написаны транслитом бранные слова govno jopa suka.

Позже компания сообщила, что очень удивлена открывшимися обстоятельствами и в следующий раз будет проверять рекламные ролики тщательнее. Ну а скриншоты моментально разлетелись по сети и позабавили интернет-пользователей.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «Мумий Тролль»

 

В галерее сегодня фотографии животных, которые так походи на людей.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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