4 июля: кадры солнечного затмения, Google и мат

Доброе утро! Сегодня выходит премьера новой части о приключениях Человека-паука. Неплохая идея для планов на вечер.

Погода сегодня прохладная, одевайтесь теплее.

А теперь можно перейти к новостям.

Вчера в южной части планеты было солнечное затмение.

Аргентинским пилотам удалось снять его прямо из кабины самолета на высоте 10000 метров. Загадочное природное явление происходило в 23.41 и длилось примерно две минуты. В это время на небе был виден только яркий солнечный ободок.

Забавный казус недавно произошел с рекламой Google. Многие подозревают, что в деле не обошлось без русских хакеров. В рекламном тизере компании, который был создан для привлечения молодых специалистов был обнаружен мат. В строчках кода были написаны транслитом бранные слова govno jopa suka.

Позже компания сообщила, что очень удивлена открывшимися обстоятельствами и в следующий раз будет проверять рекламные ролики тщательнее. Ну а скриншоты моментально разлетелись по сети и позабавили интернет-пользователей.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «Мумий Тролль»

В галерее сегодня фотографии животных, которые так походи на людей.