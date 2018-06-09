9 июня: Защитные трусы и будущее российского футбола

Ребята, ура! Короткий рабочий день и долгожданные выходные! Фух)

Если вы до сих пор не определились с планами на уик-энд, то исправить это досадное недоразумение поможет специальный обзор на Myslo. Просто куууучу всяких разных фестивалей, платных и бесплатных. Налетай!

Погоду обещают вполне себе сносную для начала лета. Главное зонтик не забывайте:

Милота и доброта.

Нас с детства учат, что нужно помогать пожилым. Например, помогать им переходить дорогу. Но китайский полицейский, герой ролика ниже, пошел дальше. Он не перевел дедушку через дорогу, а ПЕРЕНЕС его! Вот молодец какой:

Капелька движа.

Hot Wheels и GoPro создали игрушечный автомобиль с креплением для экшн-камеры! «Технически, это самое дешёвое крепление для GoPro на рынке» — пишет The Verge. Модель появится в продаже в этом месяце и будет стоить $1.

Рекламный ролик ооочень красивый, рекомендуем к просмотру (там морюшко показывают!):

Новости!

Этот мужчина придумал, как развлечь и согреть скучающих пассажиров в ожидании поезда зимой: он поставил на станции механизм, крутя педали которого можно за 5 минут связать бесплатный шарфик. Как вам такая идея?)

Изобретение века просто: компания Fridababy, которая выпускает всякие полезные девайсы для родителей, разработала специальные защитные трусы для отцов малышей. Говорят, что они прекрасно защищают от любого вида посягательств ребенка на самое дорогое, что есть у его отца. Защита обеспечивается особой вставкой, которая смягчает удар маленькой пятки, головы или небольшого мячика. Сами трусы изготовлены из дышащей ткани, оснащены удобной резинкой, а также технологией «сохранения и преувеличения потомства». Предзаказы на волшебные трусы начали принимать 6 июня. Стоимость — 28 долларов.

Видеоблогер Тони Митчелл - большой фанат вселенной Marvel. Чтобы поддержать «Войну бесконечности», которую он годами ждал после первого появления Таноса на экране, Тони пообещал ходить на блокбастер братьев Руссо в кино до тех пор, пока у него будет такая возможность. Одна из целей Митчелла — помочь картине пройти отметку в 2 миллиарда кассовых сборов (сейчас у нее 1,969 миллиарда). Тони очень старается: он сходил в кино на новых "Мстителей" уже 45 раз! То есть он потратил на фильм больше 100 часов. О своем "проекте" Митчелл, конечно, активно рассказывал в сети. В итоге последовала интернет-слава и даже приятная награда: братья Руссо, режиссеры фильма, пригласили на премьеру «Мстителей 4», который планируется к выходу в следующем году.

Музыкальная пауза.

Уже на следующей неделе стартует Чемпионат мира по футболу в России! Поэтому самое время взглянуть посмотреть клип на официальный гимн ЧМ-2018 (свежачок, только вчера вышел):

Реклама дня.

Продолжаем тему футбола! Гай Ричи снял крутой рекламный ролик для наушников Beats, который явно приурочен к ЧМ-2018 в России. Про будущее футбола в нашей стране! В съемках приняли участие известные футболисты — Неймар, Гарри Кейн, Месут Озил и Бенжамен Менди, а также нападающий сборной России Федор Смолов, Тьерри Анри и теннисистка Серена Уильямс.

Художник Томас Дамбо использовал около трёх тонн пластикового мусора для создания инсталляции The Future Forest («Лес будущего»). Проект посвящен сборщикам пепенадорам — мексиканским сборщикам мусора, работу которых не принято замечать. На создание инсталляции ушло около восьми недель. В данный момент она выставлена в ботаническом саду на холме Чапультепек в Мехико. Ну и у нас в галерее: