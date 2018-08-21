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Утро в Туле
21 августа: Хороший мальчик, фейерверки и фильм про мост

21 августа: Хороший мальчик, фейерверки и фильм про мост

Доброе утро! Осталось 10 дней лета, между прочим.

 

Хороший день должен начинаться с мультика. А отличный — с отличного мультика! Как Simon's Cat. Новая короткая зарисовка о непростых взаимоотношениях с соседским котом:

 

Капелька милоты.

Пес породы бордер-колли по кличке Кирк пересматривает собственное победное выступление на американском турнире для собак (что-то вроде дог-шоу - помните такую передачу на нашем ТВ?). И он просто в восторге от самого себя!!!

Сразу видно, что на экране хороший мальчик!

 

Новости!

Работники АВТОВАЗа теперь будут ходить по предприятиям в суперстильных защитных ботинках. Больше похожи на модные кеды, чем на классическую «спецовку». Но при этом обладают всеми необходимыми защитными свойствами: кеды имеют противоскользящую подошву, антипрокольную стельку и металлический подносок. Представитель АВТОВАЗа особо отметил шнурки, которые выполнены в оранжевом корпоративном цвете.

 

Авторы телевизионного шоу American Pickers обнаружили в лесу небольшого города штата Массачусетс, США, гастрольный фургон Aerosmith, на котором участники известной рок-группы путешествовали в начале карьеры. Машина провела в лесу десятилетия — она была заброшена ориентировочно в 1970-х годах. Чтобы уточнить, является фургон аутентичным, авторы телешоу обратились к бывшему участнику Aerosmith Рэю Табано, который в тот момент был неподалеку — в городе Стокбридж. Музыкант подтвердил, что это действительно та самая машина — он назвал ее «отелем на колесах», на котором группа ездила на местные концерты. Авторы American Pickers выкупили фургон у владельца участка за 25 000 долларов.

 

Голландский художник Тео Янсен создаёт сложные скульптуры, которые могут передвигаться без моторов и состоят из гов скотча и палок. Причудливые механизмы работают на силе ветра и выглядят как ожившие скелеты огромных животных. Недавно он показал новую версию «пляжного зверя» — и издалека её можно спутать с гигантским насекомым, ползающим по песку:

 

Музыкальная пауза!

Видеоблогер Ян Гордиенко под рэперским псевдонимом М. С. Януля перевел песню Дрейка «In My Feelings» на русский с помощью гугл-переводчика. И записал свой клип! Если вы думаете, что наконец узнаете, о чем поется в зарубежных хитах, то вы жестоко ошибаетесь:

Вот оригинальный клип:

 

Новость для киноманов.

Тут готов (почти) новый шедевр российского кинопроизводства. Только не смейтесь: фильм про Крымский мост! Вот трейлер:

В кино в ноябре этого года. Едва мост успели построить, а фильм уже тут как тут…

 

На прошлых выходных (такое ощущение, что они не позавчера были, а уже дней пять назад) в Москве проходил Международный фестиваль фейерверков. В галерее — фотки с этого яркого события от ТАСС!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:54 +3
20 августа: Лавстори и ковер из цветов
20 августа: Лавстори и ковер из цветов
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