13 сентября: Тамагочи для Myslo-зависимых

Доброе утро! Мы уже проснулись, а вы?

Сразу с места в карьер - взбодримся! Вот этот пакистанский парикмахер использует в своей работе сразу 15 ножниц ОДНОВРЕМЕННО. На одну стрижку у него уходит около 20 минут, стоимость услуги — всего два доллара. Кто б рискнул?)

Кстати, среди клиентов Али есть и местные селебрити - игроки национальной сборной по крикету. Вот ведь смелые парни! Хотя зачем им для крикета уши...

Залипательная гифка для умиротворения. Мооорюшко:

Новости!

Британец Райан Ясин изобрёл линейку одежды, которая «растёт» вместе с ребёнком, что удобно для родителей — в первые три года жизни ребенка им не придётся постоянно тратиться на новый гардероб. Детская одежда, разработанная Ясином, сделана из непромокаемой ткани, чьи складки распрямляются вместе с ростом ребёнка; одежду можно стирать в стиральной машине. Изобретатель назвал линейку Petit Pli. При создании коллекции Ясин вдохновлялся оригами! На последнем фото - сам дизайнер:

Флорист Льюис Миллер из Нью-Йорка и его команда совместно с компанией Farrow & Ball превратили в цветущую клумбу часть строительной площадки в центре Манхэттена. Конструкцию из нескольких деревянных поддонов и тысяч цветов собрали за ночь, несмотря на дождь. В оформлении этого участка улицы также использовали обои из новой коллекции Farrow & Ball. Флорист - "цветочный партизан Нью-Йорка" - не впервые удивляет горожан своими работами, которые называет «цветочными вспышками».

Французский дом моды Hermes выпустил в продажу пресс-папье стоимостью 840 долларов (48 тыс рублей). Да, это обычный галечный камень с кожаным ремешком!.. Правда, на сайте бренда утверждается, что каждый камень уникален и крепится на ремешок из телячьей кожи (доступен в пяти цветах). Купить эксклюзивный зажим для бумаг можно на сайте марки.

Время для музыкально-танцевальной паузы.

Основатель Alibaba и самый богатый человек Китая по версии журнала Forbes Джек Ма станцевал в стиле Майкла Джексона на мероприятии в честь 18-летия компании.

Ма появился на сцене на мотоцикле, облачённый в чёрно-золотой костюм, а также с надетой на голову маской. После этого бизнесмен исполнил несколько танцевальных движений под песню Джексона «Billie Jean».

Затем Ма снял маску и пригласил на сцену других представителей компаний, а затем вместе с ними продолжил танцевать под песню Джексона «Black or White». В конце представления бизнесмен покинул сцену на мотоцикле.

Вот это крутой корпоративчик:

Кстати, на 10-летние компании Ма тоже представил музыкальный номер - исполнил для сотрудников компании песню из мультфильма «Король Лев».

Под занавес "Утра" расскажем о полезном плагине Google Chrome. Названиется Tabagotchi. Представляет из себя игру с виртуальным питомцем Тамагочи, здоровье которого меняется в зависимости от количества открытых вкладок. Чем меньше вкладок в браузере — тем дольше питомец останется живым.

Расширение разработала компания Breather. Каждая открытая вкладка уменьшает здоровье Тамагочи на четыре пункта (максимальное здоровье — 100 пунктов). После 25 вкладки он «умирает», но может «ожить» после закрытия нескольких из них.

В отличие от оригинального Тамагочи, питомца не нужно кормить или ухаживать за ним. На жизнь и здоровье влияют только вкладки в браузере:

via GIPHY

Если в Google Chrome в течение часа было открыто не больше пяти вкладок одновременно, то Тамагочи получает «очко эволюции». За десять баллов он превратится в другое существо. По словам разработчиков, их виртуальный питомец поможет пользователям «увеличить свою продуктивность».

Ну что, закрываем все вкладки,

кроме Myslo,

и прокачиваем своего Тамагочи?)

Вся милота этого "Утра" спряталась в галерее. На кинофестивале в Торонто звёздам предложили сфотографироваться с щенками: