21 июня: старые-новые-добрые тамагочи и улыбка в качестве пропуска на работу

Доброе утро! Как прошли ваши жаркие выходные – делитесь в комментариях. А еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

Самое настоящие лето! Сегодня в Туле очень жарко – до +30 градусов и облачно с прояснениями.

Японская компания Bandai к 25-летию со дня выхода первого тамагочи представила Tamagotchi Smart — новую версию игрушки с виртуальным питомцем внутри, за которым нужно ухаживать. Об этом сообщается на сайте производителя.

У этой игрушки есть функция шагомера, возможность передавать данные между устройствами и сенсорный экран, с помощью которого можно погладить питомца. Также доступно голосовое управление, однако в новой версии тамагочи нет распознавания речи.

Сбоку игрушки есть разъем для TamaSma-карточек, которые позволяют добавлять в игрушку новых питомцев и аксессуары для них.

Tamagotchi Smart будут продавать в коралловом и бирюзовом цветах, также появится лимитированная серия игрушек белого цвета. Стоимость устройства составит 6380 йен (около 4200 рублей). Карточки TamaSma с новыми питомцами будут стоить 1100 йен (около 650 рублей). Выход Tamagotchi Smart в Японии запланирован на 23 ноября 2021 года.

Бойкий электропоп с приставкой ретро от певицы из Уэльса Марины Диамандис. Совсем как Кайли, но без блесток, гламура и диско. Сегодня слушаем Marina - «Venus Fly Trap».

Компания Canon установила в китайских офисах своей дочерней компании Canon Information Technology камеры с искусственным интеллектом, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на статью The Financial Times, доступную только по подписке.

Издание отмечает, что внедрение камер «распознавания улыбки» Canon анонсировала еще в прошлом году, однако эта новость не привлекла большого внимания. Руководство компании заявляет, что эта технология позволяет сотрудникам расслабиться и стать эффективнее, а также делает рабочую атмосферу более счастливой.

С помощью улыбки в офисах Canon Information Technology, в частности, бронируют конференц-залы для проведения встреч и собраний. Компания утверждает, что технология также идеально подошла бы государственным предприятиям, больницам, школам, банкам и другим учреждениям.

Если большое видится на расстоянии, то очень маленькое видится, если приблизиться к нему так, как человек не сможет. А вот с помощью макросъёмки можно запросто рассмотреть привычные вещи в самых мельчайших подробностях. Благодаря таким снимкам можно заглянуть в глаза муравью, рассмотреть все узоры снежинки или рельеф цветка. Мы собрали для вас любопытные макроснимки.

Хорошего дня и большого настроения!