30 ноября: пепельницы превратили в зарядки для электровелосипедов и танец с индюшкой на голове

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А снег идет. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха будет -1…+1 градус Цельсия.

На железнодорожных станциях в Нидерландах уличные столбики с пепельницами начали переоборудовать в зарядные станции для электровелосипедов, сообщает Fast Company.

Дело в том, что в прошлом году курение на вокзалах и других остановках транспорта в стране стало незаконным. Теперь пепельницы на 300 столбах станций удалили и встроили туда зарядные устройства.

«Мы разработали несколько дизайнов и решили, что можем изменить назначение продукта, сохранив его культовый внешний вид», — рассказали в компании по работе с интеллектуальным освещением Lightwell.

Такие станции могут заряжать два электровелосипеда одновременно. Их использование абсолютно бесплатно, однако на полную подзарядку уйдет довольно много времени — от двух до шести часов.

Федор Инсаров убедительно перезапускает карьеру альбомом убойных и мелодичных поп-боевиков, под которые вы не сможете не потанцевать. А к Cream Soda теперь выстроится очередь из звезд первой величины с заказами сделать звук как на «ЙАЙ». Сегодня слушаем Feduk и Cream Soda - «Русский народный трэп».

Исполнительница роли Моники в сериале «Друзья» Кортни Кокс в честь Дня благодарения повторила свой танец с индейкой на голове. Это один из самых популярных эпизодов «Друзей». Чтобы посмотреть видео целиком, нажмите на картинку.

Сперва Кокс поздравила всех с праздником и только потом перешла к сути: «Я так всем благодарна… Но если я увижу хоть еще одну ****** [чертову] гифку со мной, где я как дура танцую с этой ****** [чертовой] индейкой на голове, то просто сорвусь».

В конце концов актриса сдалась и, раз уж все считают ее символом Дня благодарения, исполнила просьбу многих американцев — еще раз станцевала с резиновой индейкой под песню из «Друзей». Выглядит это так же по-дурацки, как и в сериале, даже солнцезащитные очки на месте. Словом, то, что нужно!

А вот как это было в «Друзьях»:

Заводя себе домашнее животное, будьте готовы не только убирать за ним и кормить, но и обниматься при каждом удобном случае. Ведь любовь хозяина — первая потребность любимцев (ну, после еды, конечно же). И не вздумайте увиливать от слюнявых поцелуев и попыток залезть к вам на колени — таким образом собаки и коты выражают своё безграничное обожание! А как они это делают - смотрите в нашей галерее.

Хорошего дня и легкой недели!