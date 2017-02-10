10 февраля: Готовы попарусить по-алому сегодня?

Доброе утро! Пятница, хорошая погода - настроение огонь!

Чем займемся в этот уик-энд помимо всяких традиционных зимних развлечений? Ответ на этот вопрос в нашем еженедельном обзоре событий выходного дня. Выбираем, благо, выбор в этот раз действительно есть:

Прогноз погоды тоже радует:

Милота дня. В Рижском зоопарке родился малыш-тюлененок:

Когда детеныш подрастет, жители города Вентспилс, которые поддерживают тюленей рижского зоопарка, выберут ему имя. Сейчас, кажется, подходит классическое "Снежок")

Залипание дня. Итальянский дизайнер превратил снимки из Google Maps и Google Street View в единый таймлапс. Видео представляет собой виртуальное путешествие по разным уголкам планеты — от Эйфелевой башни в Париже до моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. Аркондис рассказал, что скриншоты собирал в течение двух дней, а ещё неделя ушла на их обработку. Дизайнер приурочил видео к 12-летию появления Google Maps.

Новости!

Наконец-то дизайнеры сделали ложку в форме пальца! Теперь можно будет более эстетично выбрать все вкусненькие остатки сгущенки, варенья и т.д. Кстати, создатели ложки-пальца Goûte (фр.goût — «вкус» и goutte — «капля»), дизайнеры из студии Michel/Fabian, подвели под своё нововведение серьезную научную базу: они позвали психологов из Оксфордской лаборатории кроссмодальных исследований и провели эксперименты, которое подтвердили: с пальцевидного кончика ложки есть вкуснее, чем с того, который похож… ну, на ложку.

Слыхали ли вы о знаменитых пензенских гейзерах?.. Ладно, шутка. На самом деле в городе произошла коммунальная авария: в одном из домов прорвало трубу, и с крыши дома течет горячая вода. Вот такие видео снимают потерпевшие (отметим, что сейчас жителей этого дома временно расселили и уже начали работать над устранением аварии и последствий):

В Германии, в Дортмунде, недавно состоялся чемпионат по имитации брачных криков оленей. Главная задача участников чемпионата — максимально правдоподобно сымитировать это парнокопытное, а точнее его клич. Использовать можно было трубки, горны и даже ракушки. Главное — убедить судей, которые, кстати, не видят участников, что это — брачный рев благородного самца. Дортмундский чемпион теперь поедет на европейский этап.

Для киноманов. В который раз уже пишем о том, что в марте состоится премьера полнометражного фильма "Красавица и Чудовище". Главную роль - Красавицы - в нем сыграет Эмма Уотсон, которая была Гермионой в "Гарри Поттере". Так вот, тут появился "трейлер" фильма "Красавица и Лорд Волан-де-Морт" (второй - это злодей из вселенной "Гарри Поттера", если вдруг кто запамятовал). Классно вышло:

Экстрим, который нам подарила природа. На Гавайях вулкан Килауэа извергается прямо в океан:

В галерее - пародийный словарь, который придумали в Санкт-Петербурге. Он состоит из шуточных неологизмов, связанных с городом, некоторыми его жителями, а также их привычками. В начале туристического сезона словарик выпустят в бумажном виде. Всего туда попали 64 слова с карикатурами, объясняющими, как их правильно употреблять. Вот некоторые из них: