20 октября: котовыпуск – геоглиф кошки во всю гору и кот-дизайнер мебели

Доброе утро! Наливаем себе чашечку бодрящего напитка, обкладываемся котами и читаем парочку хороших новостей для поднятия настроения. Поехали!

В планах на сегодня – не промокнуть! В Туле 20 октября пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется лишь до +5 градусов.

Во время работ по реконструкции смотровой площадки археологи обнаружили на территории плато Наска в южной части Перу геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет. Об этом сообщается на сайте министерства культуры страны.

Размер изображения достигает 37 метров в ширину, толщина линий составляет 30−40 сантиметров. Отмечается, что фигура относится к периоду позднего Паракаса (500−100 лет до нашей эры). Таким образом, обнаруженный геоглиф древнее других известных рисунков на этой территории, большинство которых относятся к периоду 100−200 лет до нашей эры.

В министерстве культуры Перу отметили, что рисунок находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии.

Геоглифы на пустынных плато Наска и Пальпа в Перу с 1994 года включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В основном они представляют собой геометрические или антропоморфные изображения и находятся на плоских вершинах холмов.

Кто-то желает здесь видеть только наглую рекламу мобильного оператора, кто-то — поучительную историю об обществе потребления. Одно лишь точно — совместные треки Вани и Лизы еще ни разу не подводили. Сегодня слушаем Noize MC и Монеточка - «Живи без остатка».

Кошка Шупетт, принадлежавшая дизайнеру Карлу Лагерфельду (и до сих пор остающаяся одним из главных претендентов на наследство дизайнера, хотя слухи противоречивы), выпустила совместную коллекцию с маркой Lucy Blau, специализирующейся на мебели для домашних животных. В нее вошел только один предмет — это войлочная лежанка-гамак Swing, которая крепится на стену как полка.

«Мы стали первыми людьми, которым было позволено снять Шупетт у нее дома. Мы получили очень теплый прием от всех членов семьи Шупетт, несмотря на ту шумиху, которая сейчас складывается вокруг знаменитой кошки», — сказал дизайнер бренда Себастьян Франк.

Кошачью лежанку уже можно купить на сайте Lucy Blau за €159 — она вышла ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

И завершаем наш котовыпуск очень странно-забавными шерстяными вредителями). Мы собрали для вас котов, которые отличаются особой дурашливостью, но именно этим они и хороши. Чтобы любоваться ими в нашей галерее, не нужно никакого особого повода.

Хорошего дня и пушистого настроения!