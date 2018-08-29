29 августа: Витас вернулся!

Доброе утро!

Сегодня синоптики обещают нам еще один жаркий день. А вот уже с завтрашнего дня дневные температуры начнут снижаться, так что ловим момент и наслаждаемся +29!

Кое-что одновременно милое и немного грустное.

Отдыхающих на пляже французского города Ландевенц «терроризирует» одинокий дельфин, который настойчиво жаждет общения с людьми. Он появился в Брестском заливе несколько месяцев назад. Сначала он умилял отдыхающих тем, что позволял себя трогать и даже совместно плавать. Люди прозвали незваного гостя Зафаром.

Вскоре дельфин стал более… кхм… настойчивым. Он начал активно тереться об людей, часто мешая им выйти из воды. Кроме того, Зафар начал «приставать» к моторным лодкам и небольшим катерам. Но все это довольно безобидно.

Биологи говорят, что дельфин проявляет сексуальную активность по отношению к движущемся объектам, которые возникают у него на пути. По словам ученых, Зафар одинок — по неизвестной причине его отвергли сородичи, и он пытается восполнить недостаток общения, донимая обитателей пляжа.

А злой мэр города ввел запрет на купание из-за Зафара, теперь все его критикуют за это. Еще бы, лишает беднягу общения!

Новый бьюти-тренд, леденящий кровь.

Дизайнер Саймон Хэк подумал, что люди могли бы менять не только одежду, но и части тела. И запустил бренд A. Human, который делает очень странные украшения: накладная грудная клетка, раковины моллюска для ног, клыки, которые словно вырастают из шеи, и так далее, насколько позволит фантазия.

Больше украшений A. Human представят на Неделе моды в Нью-Йорке, где дебютирует бренд. Там же все желающие смогут посетить нано-лабораторию, где можно будет примерить эти необычные аксессуары.

Пока же жутковатые «тизеры»:

Новости.

УЕФА назвал лучший гол сезона 2017−2018. Его забил Криштиану Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов, причем в ворота своему будущему клубу — «Ювентусу».

26-летний житель Краснодарского края угнал КамАЗ у своего бывшего работодателя с очень милой целью — показать своему гостю местные достопримечательности. А потом, видимо, после окончания экскурсии, бросил грузовик за ненадобностью. Там-то его нашли правоохранители, а затем полиция задержала и самого угонщика. Начинающему экскурсоводу грозит до пяти лет лишения свободы. А нам кажется, надо понять и простить. И дать реализоваться в новом амплуа!

И трогательная история из твиттера (ага, там и такие могут встречаться). Пользовательница @anxwz выложила фотографии девочки, которая рисует кошку. Но необычным способом: по всей видимости, у нее не получалось изобразить животное, и она решила обвести своего питомца. Теперь вся эта ситуация стала мемом, иллюстрирующим попытки разных компаний скопировать чужие сервисы. Но это уже совсем другая история…

Музыкальная пауза.

Вы не поверите, кто вернулся! ВИТАС! Музыкант нулевых выпустил клип совместно с американской группой Nappy Roots. Очень живенький тречок получился:

Залипалочка дня.

Реставратор восстанавливает старинные 700-летние картины в мастерской. На видео он использует различные техники: сшивает порванный холст, подкрашивает детали, лакирует и даже заново натягивает полотно. Всего шесть минут — оторваться невозможно!

В галерее — фото из «пещерного» отеля Beckham Creek Cave Lodge в Арканзасе. Он был построен как бомбоубежище, а после завершения Холодной войны превратился в отель. Сейчас в нём одновременно могут проживать до восьми гостей, к услугам которых, помимо стандартного набора удобств, собственный водопад и вертолётная площадка. Сутки в таком отеле обойдутся в 1200 долларов (около 81 тысячи рублей), но владелец планирует продать собственность за 2,75 миллиона долларов.