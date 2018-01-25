25 января: Японские снеговики и самые крутые "домашние" трюки

Доброе утро! Татьянин день, День студента, День штурмана ВМФ РФ... Нет повода не выпить! Жаль только, что сегодня не пятница - придется сдерживаться ;)

Самая милая милота для утра этого замечательного дня!

У американца Джулиана Гавино есть золотистый ретривер, которого зовут Атлас. Он помогает хозяину-инвалиду в бытовых вещах. Недавно Гавино взял Атласа с собой в «Диснейленд». По словам Джулиана, пес обожает игрушку Плуто - знаменитого диснеевского пса. Поэтому Гавино планировал порадовать Атласа и показать ему «живого» Плуто. О да! В парке развлечений собака встретила актера в ростовом костюме своего любимого персонажа. Судя по всему, Атласу встреча очень понравилась:

А теперь жутко крутое видео, которое ну никак нельзя пропустить. Понравится даже отъявленным циникам, гарантируем!

Новая серия идеальных трюков от Dude Perfect:

Вам какой больше всего понравился?

Новости!

В Канаде вводят новый дорожный знак - "пивная кружка". Нет, это не означает, что ехать по этой дороге можно только после кружки пенного. Эти знаки указывают направление для туристов: следуя таким указателям, путешественники могут попасть к местным пивоваренным заводикам и попробовать их продукцию. Обратиться в правительство с просьбой сделать его предприятие популярным может любой производитель. И после небольшой проверки на ведущей к нему дороге поставят знак с белой кружкой на синем фоне.

Наши за границей! Во Франции оштрафовали россиянина, который за рулем ел тост с фуа-гра и смотрел кино на ноутбуке, установленном прямо на приборной панели. Что возмутило полицию больше, не уточняется. Усмотрев в действиях россиянина грубое нарушение правил дорожного движения, полицейские оштрафовали его на €750. По информации France Soir, нарушитель оплатил штраф на месте, и его сразу отпустили. Это французская полиция еще не встречала наших водителей автолайнов... Вот где даже Цезарь отдыхает.

Новое интересное приложение-мессенджер - называется "Die with me" ("Умри со мной"). Не волнуйтесь, ничего криминального, даже синие киты ни при чем. Название говорит об одной важной особенности мессенджера - включить его можно, только если уровень заряда аккумулятора смартфона упал ниже 5%. Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Его слоган в переводе на русский мог бы звучать как-то так: "Умрите вместе с этом чатике и покойтесь с миром в оффлайне":

Музыкальная пауза!

Сегодня отмечаем юбилей "Свадебного марша" Мендельсона. 25 января 1858 года - ровно 160 лет назад - знаменитая мелодия обрела популярность, которой может похвастаться и по сей день. Дело в том, что марш прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории. С тех пор и понеслось...

Мы будем слушать марш Мендельсона в исполнении современного Короля вальса - Андре Рье.

Новость, которая обязательно вдохновит вас на трудовой подвиг в конце этой рабочей недели.

В Китае полторы тысячи рабочих построили железнодорожную развязку всего за девять часов. Они разделились на семь групп и одновременно решали разные задачи. Также им помогали семь поездов и 23 экскаватора. Рабочие успели сделать не только развязку, но и установить светофоры и системы контроля движения.

Симпатичное видео с элементами таймлапса в доказательство:

На днях Токио завалило снегом (кажется, в этом году весь мир завалило снегом, и только одну Тулу циклоны обошли стороной). За день выпало около 23 сантиметров снега. Местные жители так обрадовались, что налепили кучу снеговичков. Конечно, не классических, а очень даже японских. Им и посвятим нашу сегодняшнюю галерею!