21 января: счастливое спасение собаки и фотосессия в стиле GQ для дворника

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

А снег идет. Сегодня в Туле днем пройдет снег, а температура воздуха опустится до -13 градусов.

В минувшие выходные журналист телерадиокомпании «Мир Белогорья» Александр Сашнев во время съемок репортажа про подсчет зимующих уток в Старом Осколе спас тонущую собаку.

«На улице — минус 20. Съемка шла к концу. Оставалось записать последний стендап», — сообщается в описании к видео, опубликованному на YouTube-канале компании «Мир Белогорья». Местный житель подбежал к Сашневу и оператору Сергею Олихверу и попросил спасти тонущую собаку.

Сашнев разделся и побежал вытаскивать животное из воды. Затем собаку отнесли греться в машину. «Российский кинематограф — он такой. Жесть!» — сказал автор видео в конце ролика.

Пару месяцев назад мы восхищались визуальной работой французского соул-мелодиста Lou Berry на трек Mine. На прошлой неделе он выпустил не менее прекрасный клип на Part Of Us (оба трека — из альбома Inner World). Это стильное медитативное видео наполнено духом ностальгии и выглядит как музейный экспонат, каждую деталь которого хочется рассматривать на большом экране. Сегодня слушаем Lou Berry — Part Of Us.

15 января фотограф из Уфы Роман Филиппов выложил у себя в инстаграме «обложку GQ». Ее героем стал дворник по имени Юрий, с которым Роман знаком много лет и которому помогают его бабушка и тетя.

«С Юрой я впервые познакомился в детстве, в лагере для детей-инвалидов. Моя мама там работала, а мы с братишкой просто тусили с местными детишками. Спустя годы Юра работал дворником в наших краях, и случайно встретил мою маму. И мои воцерковленные Бабаня и тетя Лена взяли его под свое крыло. Потому что надо помогать нуждающимся. Бабаня стала его крестной матерью в итоге», рассказал фотограф.

Юрий вырос в детском доме. У него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями умственного развития. По словам Романа, «к самостоятельной жизни он не приспособлен». После детского дома его не обеспечили жильем — лишь пропиской в общежитии «без предоставления койко-места», и он оказался бездомным. Родственники фотографа приютили его, а затем помогли получить комнату от государства.

Но люди бывают разные. Вокруг одиноких и беспомощных всегда вьются негодяи, для которых нет ничего святого. Вот и Юра три раза дарил свою комнату «хорошим людям», но Лене удавалось ее отбить в последний момент. Тогда мошенники сменили стратегию: уговорили Юру взять кредиты во всех банках и одолжить им на дом в деревне. Банки расщедрились [больше чем на 500 тысяч рублей].

Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял грязную работу, а его за это кормили. Так кормили, что он похудел килограмм на 15. А когда его чуть не убили, он-таки сбежал. Шел пешком десятки километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане.

Сейчас он опять работает дворником, выращивает цветы, и пишет стихи.

По первоначальным оценкам Романа, Юрий все еще был должен по кредитам около 700 тысяч рублей; почти всю пенсию по инвалидности и зарплату у него списывают судебные приставы. Фотограф предложил всем желающим перевести любую сумму, чтобы помочь Юрию расплатиться с долгами.

Пост Романа Филиппова собрал больше 40 тысяч лайков. В комментариях пользователи восхищались яркой внешностью Юрия и отзывчивостью Романа. На следующий день фотограф рассказал, что собрано уже 657 тысяч рублей. По его подсчетам, этого достаточно, чтобы закрыть все долги Ветлугина.

Насколько вы внимательны, когда просто идёте по улице? Видите ли вокруг себя настоящее искусство? Фотограф Ишай Линденберг умеет подмечать любопытные детали и удачные стечения обстоятельств, когда словно бы сама вселенная устроила всё так, чтобы создать красивый кадр. И автору остаётся только запечатлеть этот момент. Свою серию таких работ Ишай называет «искусством совпадений».

Хорошего дня и необычного настроения!