30 мая: Утиные истории увидеть не хотите ли?

Доброе утро! Как вы после вчерашнего разгула стихии?.. Не засопливили из-за промокших ног?

Начнем день с утиных историй! Нет-нет, не с мультика.

Недавно в Москве одиннадцать утят в сопровождении мамы-утки, вышедшие из Лосиноостровского парка, забрели на территорию УВД. Добрые дяди Стёпы помогли семейству найти дорогу и вернуться домой в парк:

А в Уфе вообще неравнодушные люди спасли жизнь утиному семейству, которое случайно вышло на оживленное шоссе. Спойлер: все закончится хорошо…

Мимими!

Утренняя мотивация. За нее сегодня назначается ответственный — актер Стивен Амелл, сыгравший главную роль в сериале про супергероев «Стрела». Похоже, что он супергерой не только на экране, но и в жизни. Судя по тому, что он продемонстрировал на популярном шоу «Американский Воин-Ниндзя». Помимо того, что он совершенно, невероятно крут, он еще и щедр: 35000 долларов, которые он заработал за прохождение препятствий, пойдут на благотворительность. Браво, Стивен!

А теперь несколько интересных новостей.

28 мая на Национальном стадионе в португальском городе Оэйраш прошел финал Кубка страны по футболу. И мяч судье доставил мужчина на ховерборде! Прям круто. Кстати, если кому интересно, в финальном матче «Бенфика» выиграла у клуба «Витория Гимараэш» со счетом 2:1.

В Крыму (два завода) и на Тамани (три завода) начали разливать по бутылкам вино «Крымский мост», заложенное в конце 2015 года — в тот момент, когда на косе и острове Тузла велись подготовительные работы. Каждое из трех краснодарских предприятий выпустит по 19 тысяч бутылок, а два крымских — 19 тысяч на двоих. Цифра 19 обыгрывается не случайно — такова длина будущего транспортного перехода (в километрах). Вино из эксклюзивной коллекции «Крымский мост» будет зреть и выдерживаться до окончания строительства моста. Откупорить его можно будет в декабре 2018 года, когда по мосту пойдут первые автомобили.

В Китае в начале июня этого года планируют запустить самое большое в мире колесо обозрения без спиц. Оно установлено на мосту через реку Байланг на востоке Китая. Его высота — 145 метров. Посетители китайского аттракциона смогут занять 36 кабинок, в каждую из которых поместится десять человек. В них есть Wi-Fi и установлены телеэкраны, точное назначение которых пока неизвестно — журналисты предположили, что на них будут отображать положение кабинки. Колесо делает полный оборот за 28 минут.

Совершенно сумасшедшая новость для фанатов вселенной Гарри Поттера!

Независимая студия Tryangle опубликовала трейлер фильма «Волан-де-Морт. Корни наследника», который снимают фанаты Гарри Поттера. Картина расскажет о жизни Тома Реддла после выпуска из Хогвартса.

По сюжету, Гриша МакЛаген, наследница Годрика Гриффиндора, расследует убийство Хепзибы Смит. Молодой Волан-де-Морт убил богатую волшебницу, чтобы украсть у нее чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина и сделать из них крестражи. МакЛаген уверена, что Реддл причастен к преступлению.

Премьера фильма состоится осенью 2017 года на YouTube.

Ржака дня. Американский тележурналист в прямом эфире прокатился на новом аттракционе под названием «Стражи Галактики — Миссия: Прорыв!» в калифорнийском «Диснейленде». До того, как аттракцион стартовал, журналист вполне спокойно общался с другими посетителями и даже надел перчатки Грута. А вот после запуска начинается все веселье: журналист очень эмоционально реагирует на происходящее, кричит и даже, кажется, теряет сознание на несколько секунд.

После тестирования он заявил, что не думал о том, что «это будет настолько быстро», и признался, что его ожидания «абсолютно разошлись с реальностью». «Я не из Калифорнии, так что я был первый раз в Диснейленде. Диснейленд — это место для детей в возрасте до 10 лет. И я не думал, что там могут быть аттракционы такого масштаба, поэтому я, конечно, не ожидал», — заявил корреспондент.

В галерее - несколько фоток с сиднейского фестиваля света Vivid Sydney, который стартовал 26 мая и продлится до 17 июня. По всему Сиднею на время проведения мероприятия расставили разноцветные инсталляции, но самой впечатляющей частью фестиваля традиционно считают проекции на здания, в том числе на знаменитую Сиднейскую оперу.