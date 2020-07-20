20 июля: охота за сокровищами в XXI веке и «Мстители» утешили покусанного собаками мальчика

Доброе утро! Начинаем новую трудовую неделю с зарядки и с порции хороших новостей. Поехали!

Рассказываем о погоде на неделю. Сегодня нас с вами ждет небольшой дождь и до 22 градусов тепла. Во вторник потеплеет на один градус, и также сохранится вероятность небольшого дождя. Среда и четверг также не порадуют ясным небом, и только в пятницу возможно будет облачно с прояснениями.

Американцу Джонни Перри из-за коронавируса пришлось закрыть ювелирный магазин, которым он управлял в течение 23 лет. Перри посовещался со своей женой Эми и решил, что они могут либо забрать нераспроданные товары себе и уйти на пенсию, либо спрятать драгоценности по всему штату Мичиган — и превратить пенсию в приключение. Конечно же, пара выбрала вариант номер два.

В течение четырех месяцев супруги путешествовали по Мичигану и прятали украшения в городах, лесах и местах рядом с водопадами. В общей сложности Перри спрятали украшений на миллион долларов. Но это не благотворительность: супруги собираются устраивать гонки за сокровищами и продавать на них билеты в ограниченном количестве.

Вместе с билетом покупатель получает набор подсказок о местонахождении спрятанного сокровища. Каждое такое сокровище стоит примерно четыре тысячи долларов. Первая гонка начнется уже 1 августа.

По словам Джонни Перри, в украшения встроены GPS-маячки, так что он узнает, если сокровища кому-то достанутся. «Дарить людям приключение значит дарить им что-то, во что они снова смогут поверить. Ну, помимо этой чуши с коронавирусом», — заявил ювелир.

Величественный эмбиент для того, чтобы поставить весь мир на паузу и предаться самосозерцанию. При участии вокалиста Sigur Ros Йонси Биргиссона. Сегодня слушаем Julianna Barwick – «In Light».

Звезды «Мстителей» и других фильмов Marvel трогательно поддержали мальчика, пострадавшего в результате нападения диких собак — шестилетний Бриджер Уокер защищал свою четырехлетнюю сестренку. У мальчика остались укусы и глубокие раны, ему пришлось наложить больше 90 швов.

Как пишет Deadline, послания с добрыми пожеланиями Бриджеру отправили Марк Руффало, Том Холланд и братья Руссо, режиссеры последних двух частей «Мстителей». А Крис Эванс решил поддержать мальчика не только словом, но и делом. Он пообещал отправить Бриджеру щит Капитана Америки.

Помимо Мстителей с родителями мальчика связались Энн Хэтэуэй, Хью Джекман, Закари Ливай и другие актеры. А семья Бриджера пожелала всем следовать по его стопам, быть героями и оберегать своих близких.

Если вы хотите сделать хороший снимок, нужно соблюдать законы фотографии. А их на самом деле не мало! Правильный свет, ракурс, перспектива — основные аспекты, соблюдая которые вы сможете получить отличную фотографию. Но можно пойти от противного и получить хороший снимок, нарушив эти самые правила! В этом случае приготовьтесь к тому, что он будет смешным, странным и сбивающим с толку. Прямо как фото в нашей сегодняшней подборке! Смотрим, на секунду зависаем, а потом смеёмся!

Хорошего дня и отличного настроения!