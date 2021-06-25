25 июня: Человек-паук в гостях у Папы римского и новые персонажи на «Ночном дозоре»

Доброе утро! Вот она – пятница! Делитесь в комментариях планами на выходные. И не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле малооблачно, а воздух прогреется до +33 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь, и снова столбики термометров поднимутся до +33 градусов. В воскресенье снова обещают небольшие осадки и до +31 градуса.

23 июня на еженедельную общую аудиенцию папы римского Франциска в Ватикане пришел человек в костюме Человека-паука и подарил ему свою вторую маску. Об этом сообщает Reuters.

В образе Человека-паука появился 28-летний итальянец Маттео Вильярдита, который регулярно переодевается в костюмы супергероев и навещает детей в больницах. Во время выступления главы католической церкви он сидел в VIP-зоне, куда его пригласили за особые заслуги.

В конце мероприятия мужчину в костюме Человека-паука познакомили с папой римским. На встрече Вильярдита попросил папу римского помолиться за больных детей и их родителей. Он также подарил понтифику вторую маску супергероя. Так он хотел показать, что через глаза этой маски он каждый день видит страдания детей в больницах.

В Ватикане Вильярдиту назвали «реальным супергероем» и поблагодарили за то, что он сделал более 1400 видеозвонков в госпитали, когда не мог навещать больных детей из-за пандемии. А в 2020 году президент Италии Серджо Маттарелла наградил его за помощь детям.

Короли брейкбита лихо переизобретают свой хит 25-летней давности при участии лидера Wu-Tang Clan — специально для саундтрека «Форсажа 9». Сегодня слушаем The Prodigy и RZA - «Breathe (Liam H and Rene LaVice Re-Amp)».

В Рейксмусеуме в Амстердаме при помощи искусственного интеллекта восстановили недостающие фрагменты картины Рембрандта «Ночной дозор», созданной в 1642 году. Об этом сообщает Би-би-си.

Холст в 1715 году лишился 60 см слева, 22 см сверху, 12 см снизу и 7 см справа. Полотно обрезали для того, чтобы оно поместилось между двумя дверьми в мэрии Амстердама.

Для восстановления картины ИИ изучил копию «Ночного дозора», выполненную Герритом Лунденсом до обрезки оригинала, а также отсканированный оригинал Рембрандта. Восстановленные фрагменты были напечатаны и установлены по бокам полотна, чтобы посетители могли увидеть работу такой, какой ее задумывал автор.

На «Ночном дозоре» таким образом появились три новых персонажа (двое мужчин и мальчик), стал полностью виден шлем на мужчине справа, более заметным был сделан убегающий от полицейских мальчик на переднем плане слева. Кроме того, персонажи сместилась композиция картины.

Любящие хозяева быстро привыкают к характеру и повадкам своих питомцев, и казалось бы, их уже ничем нельзя удивить. Но нет, оказывается, у собак и котов есть множество сюрпризов в запасе! Порой пушистые друзья поражают своим поведением или внезапным поворотом событий: собаки в отсутствии хозяина усаживаются смотреть телевизор, кошка решает родить котят прямо под новогодней елкой, а чей-то щенок удивляет абсолютно непреднамеренно и вдруг вырастает до огромных размеров. Кто сказал, что питомцы не умеют проявлять фантазию и делать сюрпризы?

Хорошего дня и расслабленного настроения!