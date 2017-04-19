19 апреля: Как заставить школьных учителей петь веселую песню из "Шрека"

Доброе утро! Среда пришла - неделя почти прошла!

Начнем с милоты (если вам вот этого котенка сверху не хватило).

Американка заказала в интернет-магазине новую лежанку для своих собак - раньше они спали на одной большой:

Но не проверила размеры. В итоге лабрадор Кенни получил...кхм...не слишком большую постельку:

Но вы знаете, она ему все равно понравилась! Потому что, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят)

И еще одна прелесть. Все исключительно для поднятия настроения!

Сотрудник зоопарка научил детёныша панды кататься с горки:

Для бодрости давайте посмотрим рекламу Toyota Hilux. Она, как и все автомобильные промо-ролики, очень вдохновляющая и даже возвышенная. И еще немного милая, куда без этого)

Идея ролика заключается в том, что маленькие дистанционно управляемые машинки-модели Toyota Hilux тянут за собой настоящую Toyota Hilux, хотя модели в 10 раз меньше реального прототипа. Врум-врум!

Новости!

Немного о правильном сервисе. Ирландец Дэниел Бакли при бронировании номера в отеле «Пемброук» в городе Килкенни указал необычное пожелание: чтобы в номере была фотография Кристофера Уокена из фильма «Криминальное чтиво». Фото, написал Бакли, должно быть в рамке и, желательно, с автографом актера. Как вы думаете, что он обнаружил по приезде в отель? Фото в рамочке с автографом! Правда, непонятно, настоящий он или нет. «Мы надеемся, вам понравилось! Мы очень серьезно относимся к обслуживанию клиентов. Спасибо, что заставили нас смеяться», — написали представители отеля Дэниелу Бакли.

А теперь история о том, как подать хороший пример своим детям. В начале апреля американец Джейк Бауэрс поехал со своей женой и двумя детьми в парк, однако по пути заметил странную сумку на обочине дороги. В интервью телеканалу WBNS-TV он заявил, что принял находку за чей-то ноутбук, поэтому попросил жену остановиться. Оказалось, что сумка набита стодолларовыми купюрами. Всего 14 тысяч долларов! Помимо денег в сумке были и документы. Джейк решил, что находка — это «хорошая возможность подать детям хороший пример», поэтому сразу же поехал с сумкой в полицейский участок. Там нашли владельца и вернули ему ценную сумку. Не забудьте, что если хотите подать такой же пример своим детям, то вместо того, чтобы заглядывать в подозрительную сумку, лучше вызовите на место полицию. Это будет правильнее!

И о высоких технологиях. Компания «Дисней» собирается создать аниматоров-роботов. Она уже подала заявку на патент, в которой описывается несколько роботов, в том числе гуманоидных. «Чтобы взаимодействовать с детьми, робот должен быть мягким и износоустойчивым», говорится в заявке. В документе также указывается, что специалисты компании уже собрали небольшой прототип используя технологии 3D-печати. Оболочка прототипа выполнена из мягких материалов, а выглядит он как популярный персонаж из мультфильмов: «Движения робота воспроизводят узнаваемые движения и жесты одного из мультипликационных персонажей», — говорится в заявке. На кого конкретно похож мягкий робот, не сообщается.

Музыкальная пауза! Школьник из Техаса Райан Сторх решил перед выпуском из школы разыграть директора и учителей, заставив их спеть песню из «Шрека» — композицию «Аll Star» группы Smash Mouth. Естественно, те ни о чем не подозревали. Сторх представил все так, будто проводит исследование голоса и интонаций людей, испытывающих стресс. Он рассказал, что эксперимент нужен его другу, который якобы изучает психологию в Университете Далласа. Учителя читали на камеру слова, но не знали, что они из текста песни. Сторх склеил все отрывки в одно видео, наложил музыку и поставил на фон кадры из «Шрека» (сама песня начинается с 50 секунды):

А вот оригинал:

Между прочим, отличная идея для доброго прощального розыгрыша! Запомнит вся школа. Если вдруг нас читают старшеклассники - берите за заметку!

Красивая социальная реклама из Индии! Организация World for All и индийские приюты для животных создали серию фото, призванную показать, что в семье всегда есть место для ещё одного домочадца.

Для реализации идеи была использована оптическая иллюзия — если смотреть на снимки издалека, кажется, что в центре находится очертание кота, кролика или собаки, и только при приближении видно, что на самом деле изображены люди.

В галерее - работы французского фотограф Кэла Редбека. Он буквально трансформировал людей в растения. Таким образом фотограф напоминает нам о том, как тесно на самом деле мы связаны с природой. Получилось немного страшно, но оригинально и даже местами завораживающе красиво: