23 июля: Подсластим ваш понедельник!

Всем привет! Понедельник! Надпись "23 июля" в заголовке получилась с третьего раза. Было и "23 юля", и "23 мюля"... Тяжело, одним словом.=)

А как у вас с ранним подъемом после выходных?

Погода на рабочую неделю. Может, у синоптиков какая программа зависла? Опять дождь и дождь:

"Топит" не только Тулу. В Тольятти на выходных тоже стихия навела шороху. Но народ там приучен отдыхать, несмотря ни на что:

Немного милоты.

Видеоистория из Тюмени о том, как тракторист спас котейку с дерева. Ой ну молодцы же:

Новости! Сегодня про всякие вкусности - надо срочно подсластить начало недели.

Помните, года полтора назад был скандал-скандалище: компания Mondelez International, которая производит знаменитый треугольный шоколад Toblerone, уменьшила вес продающихся в Великобритании шоколадок (с 400 до 360 граммов и с 170 до 150 граммов), а также сделала большие промежутки между зубцами? Тогда возмущались все ужас как. Так вот, ура: на этих выходных стало известно, что Mondelez решила вернуться к производству шоколадок Toblerone традиционной формы для продажи в Великобритании. Вес 150-граммовой плитки увеличат до 200 граммов. Цена на нее при этом вырастет с одного до двух-трех фунтов, но это уже такая ерунда по сравнению с тем, что шоколадка наконец станет прежней. (сарказм, да).

В Китае побили рекорд по созданию самого длинного торта в мире! Его сделали на Международном фестивале туризма в провинции Цзянси. 12,2 см в высоту, 10,4 см в ширину и 3188,621 метр в длину!!! После того, как рекорд был зафиксирован, торт ели всем миром. Хватило не только участникам фестиваля, но и жителям всех близлежащих деревень. Жаль, нам не досталось.

В ресторане Тайвани можно заказать на десерт щенка - очень и очень реалистичное мороженое в виде малюсенького мопсика. Стоит 8 долларов за штуку. Есть ЭТО страшно:



(эй, мы предупреждали!)

Музыкальная пауза!

Поучаствуем во всеобщем хайпе и послушаем удивительный голос Ярослава Якубчука - 11-летнего школьника из русской семьи, который покорил наставников британской версии шоу «Голос. Дети». Сначала все судьи повернулись к нему на слепых прослушиваниях, а затем он успешно прошёл в финал. До этого его "прокатили" с участием в российском аналоге передачи.

Вот видео со слепых прослушиваний:

А вот уже несколько фрагментов передач с участием Ярослава:

Кажется, впервые в июле люди начали мечтать, чтобы побыстрее наступил ноябрь. Потому что в ноябре выйдет продолжение "Фантастических тварей" - фильма вселенной Гарри Поттера! В этот уик-энд вышел новый трейлер второй части.

В новом фильме Ньюту Саламандеру придется вновь сразиться с волшебником Грин-де-Вальдом, который сбежал из тюрьмы и собирает сообщников, чтобы добиться превосходства над всеми немагическими существами. В российском прокате фильм выйдет 15 ноября.

Дублированный на русский трейлер:

Оригинальный вариант:

На днях в Шотландии в родовом доме золотистого ретривера на Северном нагорье отметили 150-летие породы. На празднике был 361 ретривер — это самое большое собрание в истории Клуба. В предыдущие годы там собиралось не больше 222 собак. За пять дней, которые длился фестиваль любителей золотистых ретриверов, его посетили владельцы животных из США, Канады, Новой Зеландии, Европы и разных регионов Великобритании. В галерее - несколько фото с праздника. Смотрите, сколько хороших мальчиков и девочек!