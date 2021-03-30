30 марта: умилительная кража со счастливым концом и приятный подарок для пожилого разносчика газет

Доброе вторничное утро! Начинаем новый бодрый рабочий день только с хороших новостей. Поехали!

Но все еще тепло. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха днем прогреется до +6 градусов.

В американском городе Кенансвилл, штат Северная Каролина, бездомный пес пять раз пытался украсть в магазине фиолетового плюшевого единорога. В ситуацию вмешалась служба по контролю за животными, и для собаки все обернулось самым благополучным образом, сообщает CNN.

Прибывший после звонка из магазина сотрудник службы купил вожделенную игрушку, он предположил, что подобная была у прошлых хозяев собаки.

Служба разместила о новом подопечном пост, который быстро завирусился. Собаке дали кличку Сису. В публикации указали, что псу один год. Его назвали упитанным и не терпящим грубых разговоров. Сису описали как послушного с людьми, но нахального с другими собаками. Там также добавили, что пес любит своего единорога.

Уже на следующий день для Сису нашли новых хозяев.

Еще один отличный пример впечатляющей хореографии — красные псевдо-телепузики, пляшущие под дудку «Большого брата», ничуть не теряясь среди яростных гитар и не сбиваясь в ломанных прог-роковых ритмах. Видеоряд, предельно точно срежиссированный под музыкальное содержание — его же и победивший. Сегодня слушаем Black Midi - John L.

80-летний Джордж Бейли — один из старейших разносчиков газет в Великобритании. Свою первую газету он доставил в 11 лет. Повзрослев, Бейли стал работать биржевым маклером. Однако к пенсии он понял, что снова хочет заниматься любимым делом — разносить газеты.

В последнее время у Бейли возникли проблемы со здоровьем. Длительные прогулки давались ему уже не так легко, как раньше. Тогда-то он и задумался о возможном уходе.

Однако мысли о вынужденной пенсии остались в прошлом — производитель велосипедов Raleigh and Evans Cycles услышал о проблемах британца и подарил ему электровелосипед! Бейли — в полном восторге. По его словам, у него началась «новая жизнь»: «Знать, что теперь я могу продолжать заниматься тем, что люблю, с небольшой помощью современных технологий, — это фантастика».

Бейли рассчитывает, что с новым электровелосипедом сможет доставлять газеты и в 90 лет.

Помимо веселья и радости, что дарят нам наши питомцы, они нередко устраивают различные проделки в виде содранных обоев или пожёванной мебели. Конечно, эти пушистики никак не могут оправдаться за содеянное, поэтому они пускают в ход различные реакции: кто-то тут же начинает строить виноватую мордочку, а кто-то надеется, что ему всё сойдёт с лап, если он будет вести себя как ни в чём не бывало. Но как бы себя ни вели эти пушистики, ответной реакцией их хозяев будет умиление и прощение за любые проступки!

Хорошего дня и удачного настроения!