15 октября: Экватор осени - а у нас почти лето!

Доброе утро, друзья! Какой роскошный у нас в этом году экватор осени - можно завидовать самим себе!

Фотооткрытка от волшебницы Татьяны Афанасьевой. Невозможно не влюбиться в эти пейзажи!

А нас, между прочим, ждет еще целых пять дней отличной погоды! Прекрасный подарок, успеваем насладиться каждым мгновением этого бабьего лета:

Начинаем неделю как в детстве - с мультика!

Предлагаем посмотреть старенькую серию "Том и Джерри". Но не просто так, а в живой озвучке от музыкантов из Пражской консерватории. Феноменально, оцените сами:

Новости!

В Москве запустят сервис знакомств Breakfast, который поможет найти собеседника для завтрака. По словам основателей, цель приложения — упростить знакомства людей с технической и эмоциональной стороны. Собеседников подбирают по двум критериям: общие увлечения и проблемы, которые волнуют человека в настоящий момент. Чтобы присоединиться к сервису, нужно заполнить анкету и дождаться подтверждения регистрации. Затем пользователю предложат выбрать место и время для завтрака или откликнуться на уже существующее приглашение. В дальнейшем стать участником сервиса можно будет только по приглашению одного из пользователей. В тестовом режиме сервис запустится в ближайшее время, а полноценный запуск намечен на начало 2019 года. На начальном этапе найти собеседника можно будет в Москве, Нью-Йорке и Сан-Франциско, а потом Breakfast планируют развивать и в других мегаполисах.

Илон Маск объявил о запуске текилы от Tesla под названием Teslaquila! В качестве доказательства серьезности своих намерений, он опубликовал снимок этикетки бутылки с логотипами Tesla и названием текилы.

Голограмма Эми Уайнхаус отправится в мировое турне на три года! Напомним, обладательница «Грэмми» умерла от отравления алкоголем семь лет назад, в 2011 году, в возрасте 27 лет. Новый тур анонсировали отец певицы Митч Уайнхаус и генеральный директор компании Base Hologram Productions Марти Тюдор. Благодаря цифровым ремастированным аранжировкам классики Уайнхаус голограмма будет петь вместе с живой группой, певцами и театральными актерами. Интересно, в Россию заедет?

Музыкальная пауза!

Если вас волнует, почему люди вокруг странно ходят и судорожно двигают руками, то вот ответ (ну, или, по крайней мере, один из вариантов - мало ли какие там люди вокруг вас). Это SKIBIDI-челлендж, который запустил клип российской группы Little Big на одноименную песню. Название, кстати, не имеет никакого смысла:

Свой вариант SKIBIDI уже записал Ваня Ургант со своей командой, получилось огонь:

А так в инстаграме под хештегом #skibidichallenge подобных роликов пруд пруди. Скибиди-пам-пам-пам-пам!

Для киноманов.

В конце прошлой недели Disney опубликовал тизер киноадаптации «Аладдина» от Гая Ричи. Джина сыграет Уилл Смит, а Алладина — Мена Массуд.

Вот дублированная версия:

А вот оригинал:

Российская премьера «Аладдина» запланирована на 23 мая 2019 года. Ждем!

В галерее - осенние котики. Замечательного вам понедельника!