блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
6 ноября: танцевальный рекорд в книге Гиннесса и двухмерное здание

6 ноября: танцевальный рекорд в книге Гиннесса и двухмерное здание

Доброе утро! Вроде бы второй рабочий день, а уже среда! С новым днем у каждого из нас есть шанс открыть для себя что-то новое. Например в этот же день в далеком 1492 году путешественник Христофор Колумб познакомился с удивительным обычаем индейцев -  табакокурением.

 

За окном сегодня проливной дождь и относительно тепло.

 

Самый зажигательный танцевальный рекорд в книге Гиннеса установили жители Доминиканы. Они отличились  благодаря самому массовому исполнению меренги. В 5-минутном танце приняли участие 422 танцевальные пары, все участники были одеты в одинаковые костюмы и двигались синхронно.

 

Совсем скоро заниматься спортом станет не только полезно и модно, но и выгодно. В будущем году россиянам предложили ввести налоговый вычет на фитнес-услуги. Пользователь сможет вернуть до 13% стоимости спортивных товаров и услуг. Правда, на посещение футбольного матча это правило не будет распространяться.

 

 Очередная оптическая иллюзия поразила пользователей Сети. В Reddit опубликовали необычный снимок здания в американском городе Хэррисон, многие заметили, у что здания как будто бы «подтерли» в фоторедакторе боковые стены.

 На самом деле загадочное здание абсолютно так и выглядит в жизни. Все дело в его трапециевидной форме, из-за которой одна из сторон здания не видна при взгляде на фасад.

 

И, музыкальная пауза. Послушаем сегодня романтичную композицию израильской инди-поп группы Lola Marsh.

 

В галерее сегодня – живописные природные пейзажи из профиля @alexstrohl.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +1
5 ноября: бабушка и Louis Vuitton, экологический арт-объект и новый трек Земфиры
5 ноября: бабушка и Louis Vuitton, экологический арт-объект и новый трек Земфиры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.