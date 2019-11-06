6 ноября: танцевальный рекорд в книге Гиннесса и двухмерное здание

Доброе утро! Вроде бы второй рабочий день, а уже среда! С новым днем у каждого из нас есть шанс открыть для себя что-то новое. Например в этот же день в далеком 1492 году путешественник Христофор Колумб познакомился с удивительным обычаем индейцев - табакокурением.

За окном сегодня проливной дождь и относительно тепло.

Самый зажигательный танцевальный рекорд в книге Гиннеса установили жители Доминиканы. Они отличились благодаря самому массовому исполнению меренги. В 5-минутном танце приняли участие 422 танцевальные пары, все участники были одеты в одинаковые костюмы и двигались синхронно.

Совсем скоро заниматься спортом станет не только полезно и модно, но и выгодно. В будущем году россиянам предложили ввести налоговый вычет на фитнес-услуги. Пользователь сможет вернуть до 13% стоимости спортивных товаров и услуг. Правда, на посещение футбольного матча это правило не будет распространяться.

Очередная оптическая иллюзия поразила пользователей Сети. В Reddit опубликовали необычный снимок здания в американском городе Хэррисон, многие заметили, у что здания как будто бы «подтерли» в фоторедакторе боковые стены.

На самом деле загадочное здание абсолютно так и выглядит в жизни. Все дело в его трапециевидной форме, из-за которой одна из сторон здания не видна при взгляде на фасад.

И, музыкальная пауза. Послушаем сегодня романтичную композицию израильской инди-поп группы Lola Marsh.

В галерее сегодня – живописные природные пейзажи из профиля @alexstrohl.