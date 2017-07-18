18 июля: Пробник матраса и валидольный фокус с iPhone

Всем привет!

Начнем с милоты дня! Магазин матрасов, где при покупке большого матраса дают мини-версию такого же матраса для вашей собаки.

Разумеется, десятки пользователей сразу начинают брюзжать, что, дескать, "это образцы матрасов, есть в каждом магазине...". Уймитесь. Это матрас для маленького песика, прямо как у хозяина! Мило же.=)

Полетели в космос?

Научная команда космического зонда New Horizons создала компьютерную модель пролета зонда над поверхностью Плутона. Он был там два года назад: пролетел в 13 тысячах километров от планеты и получил массу детальнейших фотографий, которые легли в основу ролика.

Новости!

В китайском торговом центре установили игровые будки «для мужей». Пока жена ходит по магазинам, супруг может расслабиться, поиграв в игры или просто посмотрев телевизор. В будках нет кондиционера и вентиляции. Возможно, это сделано, чтобы посетители торговых центров долго не задерживались внутри кабин. Пока будки поставили на тестовый период - один месяц. Если будут пользоваться популярностью, то останутся на более длительный период.

Очень ЛЕТНЯЯ новость. Японский производитель фотоаппаратов Konica Minolta выпустил необычное карманное устройство, которое должно предупредить вас о неприятных запахах через мобильное приложение. Устройство получило название KunKun Body (KunKun по?японски означает «нюхать»). Оно обнаруживает специфические химические вещества, вызывающие неприятные запахи тела. Для полноценной работы устройства пользователю необходимо установить приложение на смартфон с платформой iOS или Android OS. KunKun Body может распознавать три основных типа запахов: запах пота, запах старости и запах кожного жира. Чтобы проверить, не пахнет ли от вас, нужно поднести гаджет и подержать его несколько секунд за ушами, около головы, под мышками или около ног. Автором идеи стал 43-летний Хироси Акияма, который считает, что проблема неприятного запаха особенно беспокоит мужчин в возрасте 40 лет. Сейчас устройство доступно для продажи только в Японии по цене около 265 долларов. Пока производитель не собирается продавать его за пределами страны. А жаль!

В Японии набирает обороты новый тренд — виртуальные свадьбы с персонажами игры Niizuma Lovely x Cation. Церемонии проходят в присутствии настоящего священника и виртуальной невесты, которую видит только жених. Юридической силы церемония не имеет. Некоторые аддоны игры позволяют после церемонии продолжать игру в формате симулятора брака.

Музыкальная пауза! Зажигательное выступление военного оркестра во Франции перед Макроном и Трампом. Небольшой спойлер: в какой-то момент музыканты переходят к популярной мелодии Daft Punk, но дружище нашего тульского сахарного завода это не оценил. В отличие от более молодого коллеги из Франции:

И немного фокусов под занавес этого солнечного утра.

«Он бросил iPhone в реку (Волшебство пошло не так)»!

Ролик с таким названием опубликовал на своем ютуб-канале фокусник и иллюзионист из Великобритании. Сначала фокусник показал мужчине трюк с «исчезновением» ручки и зажигалки в его руках. После этого тоже самое он проделал и со смартфоном, однако гаджет якобы сорвался и упал в реку. Выражение лица владельца гаджета в этот момент бесценно. Но, конечно, это не конец фокуса:

В галерее - работы фотографа Келси Макклиллан. Она публикует в своем инстаграме фото деревьев необычной формы. Все они сняты в Сан-Франциско. Как рассказала американка, её сразу же привлекли растения, а люди, проходящие мимо них, постоянно трогали деревья. Большинство из них — голливудские можжевельники, за которыми десятилетиями ухаживают владельцы. Выглядят просто фантастически, убедитесь сами: