23 апреля: «Когда одна работа и никакого безделья»

Доброе утро, друзья! Нас ждет длиииинная рабочая неделя и много подвигов. Готовы?

В тему:

«Когда одна работа и никакого безделья» — актёр Энтони Хопкинс опубликовал в твиттере видео о том, что бывает, когда слишком много трудишься.

Представляете, уже на следующей неделе май! А по погоде и не скажешь. Сегодня вон вообще ночной "минус":

Капелька милоты.

Работники Смитсоновского зоопарка в США опубликовали видео с самкой западной равнинной гориллы, находящейся под угрозой исчезновения, и её новорожденного детеныша:

Новости!

В Китае в городе Дайе придумали эффективный способ борьбы с пешеходами, которые игнорируют сигналы светофора и норовят перейти дорогу на красный. У переходов поставили столбы с датчиками движения и разбрызгивателем воды: нарушил правила — получи мокрые штаны. Пока систему установили только на одном из самых оживлённых перекрёстков города. Когда горит зелёный свет пешеходам говорят, что можно переходить дорогу, но сделать это нужно быстро и помнить о безопасности. Если загорается красный свет, то система предупреждает о том, что если попытаться перейти дорогу — нарушителей опрыскают водой. Каждый столбец оборудован датчиком движения, так что если пешеход проигнорирует предупреждение, то его обольют водой дважды: по одному разу на каждой стороне дороги. Система также дублирует функцию светофоров и с помощью лазеров показывает, когда можно перейти дорогу.

How do you stop people crossing on red lights? Traffic police in one Hubei city think spraying jaywalkers with water is the best deterrent. pic.twitter.com/ceJHoXONcQ

Помните, на прошлой неделе мы писали об идее Heinz выпустить в США соус из смеси кетчупа и майонеза? Компания все-таки сделает это, потому что "за" новинку проголосовало больше 500 тысяч пользователей твиттера! Теперь Heinz запустила новый опрос: предложила пользователям придумать название продукту. В первом опросе на бутылке было написано "майочуп", но мы-то знаем, что правильно "кетчунез"! ;)

We heard you saucy Americans and we’re bringing you our version of the delicious duo you’ve been eating for years. Are you Team Mayochup or should we call it something else? Let us know your thoughts! pic.twitter.com/q0PRofYOO5