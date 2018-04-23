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Утро в Туле
23 апреля: «Когда одна работа и никакого безделья»

23 апреля: «Когда одна работа и никакого безделья»

Доброе утро, друзья! Нас ждет длиииинная рабочая неделя и много подвигов. Готовы?

 

В тему:

«Когда одна работа и никакого безделья» — актёр Энтони Хопкинс опубликовал в твиттере видео о том, что бывает, когда слишком много трудишься.

Невероятно увлекательные 30 секунд. Гений!

 

Представляете, уже на следующей неделе май! А по погоде и не скажешь. Сегодня вон вообще ночной "минус":

 

Капелька милоты.

Работники Смитсоновского зоопарка в США опубликовали видео с самкой западной равнинной гориллы, находящейся под угрозой исчезновения, и её новорожденного детеныша:

 

Новости!

В Китае в городе Дайе придумали эффективный способ борьбы с пешеходами, которые игнорируют сигналы светофора и норовят перейти дорогу на красный. У переходов поставили столбы с датчиками движения и разбрызгивателем воды: нарушил правила — получи мокрые штаны. Пока систему установили только на одном из самых оживлённых перекрёстков города. Когда горит зелёный свет пешеходам говорят, что можно переходить дорогу, но сделать это нужно быстро и помнить о безопасности. Если загорается красный свет, то система предупреждает о том, что если попытаться перейти дорогу — нарушителей опрыскают водой. Каждый столбец оборудован датчиком движения, так что если пешеход проигнорирует предупреждение, то его обольют водой дважды: по одному разу на каждой стороне дороги. Система также дублирует функцию светофоров и с помощью лазеров показывает, когда можно перейти дорогу.

 

 

 

Помните, на прошлой неделе мы писали об идее Heinz выпустить в США соус из смеси кетчупа и майонеза? Компания все-таки сделает это, потому что "за" новинку проголосовало больше 500 тысяч пользователей твиттера! Теперь Heinz запустила новый опрос: предложила пользователям придумать название продукту. В первом опросе на бутылке было написано "майочуп", но мы-то знаем, что правильно "кетчунез"! ;) 

 

 

Новость для взрослых: В конце апреля в Москве откроется первый легальный бордель с секс-куклами. Аренда номера в Dolls Hotel вместе с куклой будет стоить 5 тыс. рублей в час. Отдельно снять номер можно будет от 1,5 до 2,5 тыс. рублей за час в зависимости от его типа. В планах компании в течение года открыть в России и странах СНГ более 10 подобных центров. «Мы не сомневаемся в том, что отель с почасовой оплатой и возможностью аренды секс-кукол будет востребован в России не менее, чем на Западе», — рассказал соучредитель публичного дома секс-кукол Lumidolls в Барселоне Сержи Прието.

 

Музыкальная пауза.

На прошлой неделе скончался шведский диджей и музыкальный продюссер Тим Берглинг, который известен под псевдонимом Авичи. Ему было всего 28 лет... 

В голландском городе Утрехе звонарь колокольни Домского собора Мальгоша Фибих исполнила фрагменты из треков «Wake Me Up», «Hey Brother» и «Without You» в память о музыканте:

А вот и несколько оригинальных версий:

 

Социальный ролик от Greenpeace, который заставляет задуматься.

На видео группа детей приходит на экскурсию в океанариум. Но перед их визитом из аквариумов убрали морских животных, вместо этого наполнив воду пластиковым мусором — пакетами, бутылками и другой упаковкой. Таким образом экологическая организация попыталась напомнить о проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами:

 

В галерее - семь смертных грехов в исполнении милейшего сиба-ину. Так охота полениться!..

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:59 +6
20 апреля: Без шести понедельников лето!
20 апреля: Без шести понедельников лето!
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