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Утро в Туле
15 ноября: Киану Ривз в роли растения, Линдемaнн подрался с космонавтом и рыба с человеческим лицом

15 ноября: Киану Ривз в роли растения, Линдемaнн подрался с космонавтом и рыба с человеческим лицом

Доброе утро! Начинаем обратный отсчет до конца рабочей недели! В это утро не нужно ничего особенного, чтобы проснуться -  предвкушение пятничного вечера и скорых выходных поможет бодро вскочить из кровати.

 

Одевайтесь теплее, в ближайшие три дня на улице будет морозно.

 

И плавно переходим к тому, чем заняться на выходных. Несмотря на холодную ноябрьскую погоду, многих заинтересуют шорты. А еще нас ждет музыкальный «звездный десант», открытие катка, день рождения паба и японский кукольный театр. Подробности – в традиционном пятничном обзоре.

 

В Сети появился трейлер новой серии «Губки Боба» с участием Киану Ривза. Что самое интересное, он играет там говорящее растение.

 

Еще одна зарубежная звезда «засветилась» в необычном видеоролике.  Солист группы Rammstein Тилль Линдемaнн принял участие в челлендже #Stehaufchallenge, посвященном тaнцу из клипa нa песню Steh auf.

По его сюжету музыкант разгуливает по Дворцовой площади Санкт-Петербурга под песню «Калинка-Малинка», здесь же он в шутку подрался с космонавтом, приземлившимся с парашютом.

 

Помните сказку про золотую рыбку? В сказке рыба и говорит и желания исполняет, а в реальности появилась рыба с «человеческим» лицом. Она уже успела стать звездой интернета. Необычное существо было обнаружено на Юге Китая, но эксперты заверяют, что это один из видов карпа, а его необычный вид объясняется особым окрасом.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню от создателей хита «Пчеловод» группы RASA.

 

В галерее сегодня экстраординарные фото из профиля @hirozzzz.

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Автор: Администрация Myslo
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