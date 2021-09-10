10 сентября: дуэт на пианино с орущим хаски и лайфхаки, которые действительно работают

Доброе утро! А вот и пятница. Ну что, как планируете провести уик-энд? Делитесь идеями в комментариях и не забывайте читать только хорошие новости, которые мы для вас с любовью собираем каждый день. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +21 градуса. В субботу будет пасмурная погода, воздух прогреется до +20, в воскресенье также без осадков, температура воздуха прогреется до +23 градусов.

Австралиец по имени Амос — один из первых инструментальных блогеров в истории YouTube. Канал Amosdoll Music он завел еще в 2006 году и с тех пор опубликовал там тысячи обучающих видео о том, как сыграть на фортепиано те или иные песни.

Родители отдали Амоса в музыкальную школу, когда тот был в начальных классах. Блогер получил диплом по классу фортепиано, но признается, что большему научился с помощью дяди, который показал ему важность импровизации и самостоятельного подбора мелодий. На YouTube Amosdoll выкладывает классические туториалы, а в ТикТоке он нашел себе новый жанр — дуэты с «поющими» животными из вирусных роликов.

Так блогер набрал более 180 тысяч подписчиков. Отдельным направлением стали дуэты с хаски — порода отличается повышенной вокальностью, и нередко именно эти собаки становятся героями популярных видео с криками и воем.

Если вы думали, что лучше Dilemma с Келли Роуленд у Nelly уже ничего не будет, появился повод поспорить. 46-летний рэпер выпустил кантри-альбом с весьма неплохим содержимым. Правда, как такового «кантри» здесь мало, но есть легкий и нестыдный R&B. Шляпа с обложки немного отдает Фарреллом, но, несмотря на это, несколько треков точно попадут к вам в избранное. Сегодня слушаем Nelly — Heartland.

В начале апреля в сабреддите /r/AskReddit предложили поделиться советами из повседневной жизни, которые, на первый взгляд, кажутся совершенно бессмысленными, но при этом могут пригодиться. Пользователи стали активно делиться опытом из совершенно разных сфер, и за несколько дней пост собрал более 20 тысяч ответов.

Мы выбрали несколько примечательных лайфхаков, которые стали наиболее популярными среди пользователей Reddit.

Положите лук в морозилку на 10 минут, перед тем как нарезать его. Так сок внутри заморозится до такого состояния, что не будет превращаться в газ, и у вас будет несколько минут, чтобы порезать лук без слёз. Также лучше использовать острый нож, можно предварительно смочить его водой.

Пену для бритья можно использовать от запотевания стекол. Я таким образом обработал визор своего шлема. Нанесите пену, дайте подсохнуть, затем смойте и просушите. Работает и для зеркала в ванной – используйте на небольшом участке, чтобы можно было смотреть в него, выходя из душа.

Крикните на работающий пылесос, чтобы ваши собаки перестали на него лаять.

Если ваша машина перегревается, включите обогреватель на полную мощность.

Когда включаете обогреватель, жар передается от двигателя в салон, поэтому сам двигатель охлаждается. Этому я научился в автошколе... 23 года назад. Как-то в старших классах я посоветовал так сделать приятелю, когда его автомобиль сильно перегревался. Он отмахнулся, но я убедил его – сказал, что заплачу за ремонт, если это не поможет. Была зима, но жар был такой силы, что пришлось открыть все окна. Но температура двигателя действительно уменьшилась.

Если слишком резко встаешь и голова начинает кружиться, нужно сильно напрячь пресс – это поможет ослабить головокружение. Можно так делать и заранее, когда только поднимаешься.

Внешность знаменитых людей прошлого мы можем узнать только по их портретам. А вот о том, как они выглядели в реальности, можно лишь догадываться. Свою версию того, какими были, например, российские императоры, предложил блогер Денис Ширяев. Он использовал нейросеть, которая предположила, какой была внешность правителей, на основе их портретов. Денис отмечает, что этот метод нельзя назвать исторически точным, поэтому его работы — близкая к картинам генерация. Несмотря на это результаты таких манипуляций всё равно интересно увидеть.

Хорошего дня и веселых выходных!