2 июля: редкое видео прогулки тигрицы с детенышами и экстраординарные головные уборы для кота

Доброе утро, котятки! Начинаем день с порции хороших новостей. Поехали!

Немного потеплеет. Сегодня облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +27 градусов Цельсия.

Еще одна идеальная летняя пластинка, на этот раз в духе 1980-х. Ожидания: танцы на морском побережье ночи напролет. Реальность: танцуем перед веб-камерой дома. Сегодня слушаем Jessie Ware - «Save a Kiss».

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье установили фотоловушку, с помощью которой получили уникальные кадры прогулки амурских тигров. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

Самка краснокнижного амурского тигра с тремя тигрятами подошла к озеру, чтобы искупаться. В нацпарке рассказали, что тигрятам около 6−7 месяцев, а взрослая тигрица родилась в 2016 году.

«Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом», — отметил сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Тигрицы с котятами очень редко попадают в объективы фотоловушек летом, поэтому для отдела науки эти кадры представляют особую ценность, пояснили в нацпарке.

С помощью фотонаблюдения ученые могут составлять индивидуальный паспорт для каждой кошки, а также проводить исследования и контролировать состояние популяций. По словам специалистов, это один из самых эффективных бесконтактных методов изучения таких редких и скрытных животных, как амурский тигр и дальневосточный леопард.

В нацпарке «Земля леопарда» за амурскими тиграми наблюдают 400 автоматических камер, которые образуют крупнейшую в России сеть фотоловушек. По последним данным, на территориях заповедника зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят.

Сегодня делимся подборкой фото очень модного животного. Чарли и ее хозяйка начали с крошечных реплик самых безумных шляп Филипа Трейси, а в честь прайда перешли на образы квир-икон в диапазоне от Фредди Меркьюри до Жанель Моне. Срочно подписываемся!

Хорошего и продуктивного дня!