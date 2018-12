6 декабря: Все шеи важны, всем шеи нужны

Доброе утро! На улице белым-бело — красота такая! Всем, кто на авто, советуем выходить из дома пораньше.=)

Погода на сегодня. Больше снега, еще больше!

Капелька милоты в это снежное утро.

Сова катается на сегвее:

Мемасы.

Американец с очень длинной шеей (Дэвид Самуэльсон-младший) встретил американца с очень широкой шеей (Чарльз Макдауэлл) - оба герои популярных мемов! Вот, взгляните - наверняка встречали этих ребят на просторах сети:

В начале декабря Макдауэлл и Самуэльсон-младший наконец встретились — и тут же принялись шутить про свои шеи. Их прогулку записывали на камеру: герои видео качались на качелях, катались на карусели и бегали наперегонки под песню Фаррела Уильямса «Happy». Ролик сопровождался хэштегом #всешеиважны:

Новости!

В американском городе Северанс, штат Колорадо, почти сто лет действовал запрет на игру в снежки. И совсем недавно его отменили — все благодаря девятилетнему мальчику по имени Дэйн Бест. В октябре 2018-го Бест вместе с другими своими одноклассниками отправился на экскурсию в мэрию. Глава города стал рассказывать школьникам о странных законах. Упомянул он и постановление от 1920 года, согласно которому в Северансе нельзя бросать камни и другие метательные снаряды в людей, животных, деревья, здания и средства передвижения. Технически снежки подходили под определение метательного снаряда, однако власти никогда не настаивали на исполнении запрета. Более того, мэр Северанса даже не знал, как должен наказывать нарушителей (которыми являлись, например, его сыновья). ТОгда Дэйн решил взять дело в свои руки и исправить наконец непонятную правовую ситуацию. Мальчик собрал с одноклассников два десятка подписей в свою поддержку и подготовил пятиминутную презентацию — в ней он подробно объяснил, почему власти города должны снять запрет. Он назвал закон устаревшим и подчеркнул, что у живущих в Северансе детей, как и у детей всего остального мира, должна быть возможность покидаться снежками. Городской совет поддержал предложение Беста, а мэр подарил школьнику специальное устройство — снежколеп. После снятия запрета Бест пообещал первым делом бросить снежок в своего четырехлетнего брата. Вот кто точно не рад снятию запрета)

Range View’s Dane Best convinced Town of Severance Board to make snowball throwing legal in Severance! pic.twitter.com/XxmVskiuGQ — Kelly Johnson (@RV_Principal) 4 декабря 2018 г.

О новогодних обещалках. Пользователь твиттера smokeinside в январе 2018 пообещал себе «подкачаться» в новом году. И поставил себе дополнительное условие-мотиватор: если у него ничего не выйдет, он пожертвует 100 тысяч рублей в благотворительный фонд. Ну и что вы думаете? Он так и не начал заниматься спортом, но вот другое обещание - про пожертвование - сдержал! Он перевел деньги в фонд «СПИД.Центр», задача которого — помогать людям с ВИЧ. «За этот год у меня сильно укрепилось чувство внутренней гармонии. И отсутствие кубиков на фоне уверенности в других достоинствах не делает меня менее счастливым. Я и так котик», — написал в своем твиттере smokeinside.

Инженеры из MIT Media Lab создали удивительное растение-киборга под названием Elowan. По факту, эта сложная система — настоящий синтез живых тканей и электромеханических компонентов. Электрические сигналы, вырабатываемые клетками растений в процессе жизнедеятельности, используются для управления двухколесной роботизированной платформой. Так, во время тестовых испытаний Elowan самостоятельно, без помощи оператора, двигался к источнику света. Система принимает и расшифровывает биохимические сигналы носителя с помощью серебряных электродов в листьях, стволовой и корневой частях. После этого механическая часть движется к источнику света, обеспечивая растению наилучшую освещенность. Справедливости ради стоит отметить, что речь не идет об осознанном поведении, хотя эксперимент и может вызвать подобные мысли у наблюдателя. Пока что механические системы реагируют лишь на рефлексы самого растения, которое всегда старается выбрать для себя самые лучшие условия. Если проект не заглохнет, то в будущем симбиоз машины и растения может привести к созданию теплиц и фабрик, где зеленые насаждения сами обслуживают себя практически без вмешательства человека.

Музыкальная пауза!

На днях издание The Guardian составило список из 100 лучших треков 2018 года.

На первой строчке — рэпер Childish Gambino с хитом This Is America. Он практически сразу попал на вершину Billboard Hot 100, а видео на него стало вирусным (на YouTube его посмотрело более 400 миллионов человек).

На втором месте — Жанель Монэ со смелым треком Make Me Feel.

На третьем — трек Арианы Гранде No Tears Left To Cry. Также в десятку лучших вошла еще одна песня Арианы — Thank U, Next. Клип на последнюю вышел совсем недавно и точно понравится фанатам фильма «Дряные девчонки».

В десятку лучших вошли: треки Honey и Missing You певицы Робин, Girlfriend французской певицы Christine and the Queens, Hot Pink группы Let’s Eat Grandma, а также Cardi B с хитом I Like It и британская группа The 1975 с треком Love It if We Made It.

Залипалочка дня.

Авторы канала 5MadMovieMaker показали, как могут выглядеть трюки с электрическим игрушечным поездом на деревянных рельсах:

В галерее - работы финалистов конкурса Historic Photographer of The Year. На него принимают снимки архитектурных памятников и исторических мест, от самых известных до полузабытых.