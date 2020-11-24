24 ноября: билборды с надписью «Не облизывайте машины» (что?) и кот, похожий на персонажа из «Шрека»

Просто утро, просто доброе, просто читаем хорошие новости. Поехали!

А снег идет… Сегодня в Туле целый день будет идти снег, а температура воздуха поднимется до +2 градусов Цельсия.

У канадцев проблемы: местным лосям слишком нравится лизать автомобили. Для них это как лакомство. Ничего хорошего тут нет, ни для людей, ни для животных. Но лоси просто не в силах устоять — лижут и лижут! А некоторые водители даже не пытаются их остановить, потому что зрелище это в целом достаточно завораживающее.

Канадским властям пришлось установить электронные щиты вдоль дорог с призывами остановить облизывание машин. Там так и говорится: «Не позволяйте лосям облизывать вашу машину».

Зачем лоси вообще лижут автомобили? Все дело в технической соли, которой посыпают дороги. Видимо, на машинах этой соли много, а на дорогах она раскатана в небольшом количестве, особо и не полижешь.

Чтобы прекратить облизывания, власти предлагают жать на гудок и надеяться, что животное испугается и убежит. А вот толкать лосей не рекомендуют — как и выходить из машины.

Голосистые поп-дивы современности беззастенчиво продолжают черпать вдохновение из 1980-х (сравните с припевом песни Оливии Ньютон-Джон), эффектно обливаясь бутафорской кровью в объятиях друг друга. Сегодня слушаем Майли Сайрус и Дуа Липа - «Prisoner».

Все хозяева хвостатых подтвердят, как бывает непросто отказывать в чём-то своим домашним питомцам. Прежде чем научиться не вестись на провокации своих любимцев в виде виляющих хвостиков и кроткого взгляда, уходят годы! И наши любимцы об этом знают, а потому используют свои умения на полную как можно дольше.

Дебора Де Асис из Нидерландов, хозяйка восьмимесячного котика по кличке Мастер По По, также убедилась в умении своего питомца очаровывать людей вокруг, дабы получить желаемое. Все друзья и знакомые Деборы не могут устоять перед взглядом её рыжего питомца и непременно радуют Матера По По угощениями и лаской. И если вам кажется, что вы бы сумели устоять перед этим ловким манипулятором, попробуйте проверить это на деле.

Вот как выглядит Мастер По По, когда ему ничего от вас не надо.

Мастер По По, безусловно, красивый котик, но для того, чтобы заставить людей потакать его прихотям, он включает своё обаяние на полную и строит такую мордашку, перед которой не могут устоять ни его хозяйка Дебора, ни даже её друзья!

Осторожно! Слишком большая концентрация мимими.

Хозяйка Мастера По По заметила необычайное сходство своего любимца с Котом в сапогах из мультфильма «Шрек». И теперь у неё не осталось сомнений, её питомец — достойный ученик своего учителя!

Самые обыденные места и будничные ситуации нашей жизни способны порой подкидывать нам уникальные впечатления. Прогуливаясь по собственному двору можно обнаружить нечто, чему сходу сложно найти рациональное объяснение. Или же сходив в ближайший супермаркет можно случайно купить то, чем, к примеру, невозможно не поделиться в соцсетях.

Нас окружают маленькие случайности, которые выбиваются из стандартного течения нашей жизни. Несколько примеров подобного, встреченного простыми людьми, прямо перед вами.

Отличного дня и хорошего настроения!