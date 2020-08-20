20 августа: гороскоп для поднятия самооценки и очень невпечатлительный кот
Доброе утро! До выходных осталось совсем чуть-чуть. А это значит, что пора заряжаться позитивом. А в этом вам поможет наша подборка хороших новостей. Поехали!
Какую погоду обещают нам синоптики? Сегодня облачно и без осадков, а температура воздуха прогреется до +20 градусов.
В сети распространилось видео, которое мало кого оставит равнодушным: энергичный тюлень изо всех сил пытается привлечь внимание рыжей кошки.
Чтобы впечатлить ее, он вылезает из воды, подползает как можно ближе, раскачивается из стороны в сторону, словно лодка на высоких волнах.
Но его усилия напрасны — кошка остается равнодушной и даже не смотрит на тюленя. Она бросает лишь короткий безучастный взгляд на оператора этого видео, а потом вновь погружается в свои размышления.
This is the best video of a seal trying to impress a cat that you’ll see all day. pic.twitter.com/j4RAzcyCO5— socially distant steve (@IGotsSmarts) July 26, 2020
В кадре также мелькает еще одна кошка, но ее реакции не видно.
В комментариях пользователи не перестают умиляться, а некоторые вспоминают, кого им напоминает тюлень (назойливого соседа, себя и т. п.).
You’re at least this guy...in form, not physique pic.twitter.com/9hYsXOafLR— Julia Burrell (@juliahburrell) July 28, 2020
Майли Сайрус представила новый клип на песню Midnight Sky. Певица выступила в качестве режиссера музыкального видео. Образы, в которых она предстает в клипе, вдохновлены женщинами, ставшими иконами в мире музыки: Стиви Никс, Джоан Джетт и Дебби Харри. Сегодня слушаем Miley Cyrus - Midnight Sky.
А вы верите в гороскопы? А в необычные? В инстаграме пользовательница по имени Луладжа Олеговна получаются уморительно смешные и ироничные гороскопы, состоящие из трех строчек. Но лично у меня ее предсказания сбываются каждый день. Посмотрите и вы, а в комментах делитесь, все ли сошлось с гороскопом?)
Хорошего дня и позитивного настроения!