15 июня: Гаджеты для отпуска и новые «Утиные истории»

Доброе утро! Надо, надо дожить до пятницы…

Начнем с милоты. В ряды полиции Тайваня вступил крошечный щенок лабрадора. Осторожно, существует опасность порванного мимимиметра…

А теперь, чтобы взбодриться, немного страшилок.

У входа в офисное здание на Манхэттене обнаружили рой из 20 тысяч пчел! Работу в здании остановили, за дело взялись пчеловоды. Операция по спасению людей от пчел (и пчел от людей) заняла несколько часов. В итоге рой собрали, планируют отвезти в какое-нибудь хозяйство. Кстати, говорят, что роящиеся пчелы не опасны для людей. Но все равно жутко:

А в Канаде местные жители устроили панику: в болоте в городе Суррей обнаружили КРОКОДИЛА!!! Представляете? Крокодилы в Канаде!!! Ладно, что уж там. Никакой это не крокодил, просто лопнувшая шина грузовика. Полиция лично проверяла: «Могу сказать с вероятностью 100%, что это просто какой-то мусор. Когда я проверял в последний раз, крокодилы и аллигаторы не жили в Британской Колумбии», — заявил Скотти Шуманн, сотрудник полиции Суррея. Но выглядит очень похоже, согласитесь:

А теперь новости из мира технологий и гаджетов!

Итальянский инженер и дизайнер Сабато Альтерио вместе с командой разработали необычную вещь — наклейки на стопы Nakefit, которые могут заменить обувь для пляжа. Они сделаны из гипоаллергенного материала. В них можно безопасно ходить по горячему песку и не боятся обжечься. Наклейки водонепроницаемые — а это значит, что в них можно купаться в бассейне или в море. Кроме того, они не скользят и не рвутся, так как устойчивы к любому покрытию. Создатель гаджета представил его на платформе Kickstarter. Кампания собрала уже в 4 раза больше средств, чем было необходимо — люди жаждут наклейки вместо неудобных шлепанцев!!!

Еще одно полезное изобретение для отпуска — это чемодан-скутер Modobag! Modobag снабжен колесами, рулем и педалями-подставками для ног. Чемодан может развивать скорость до 12 км/ч и выдерживает нагрузку весом до 118 кг. Для зарядки чемодана-скутера используются два USB-порта. Аккумулятора хватит, чтобы проехать около 12 км, затем придется подзарядить устройство (это занимает около 2-х часов). У Modobag небольшой минус: за счет встроенного аккумулятора, мотора, руля и других частей, вы «теряете» примерно 20% места в чемодане для личных вещей. Зато Modobag не обязательно сдавать как багаж — габариты позволяют пронести его на борт самолета. Вот только в салоне на нем ездить вряд ли разрешат.

Шведский стартап Wheelys представил в Шанхае прототип беспилотного роботизированного супермаркета на колёсах под названием Moby. Прежде чем зайти в магазин, необходимо скачать мобильное приложение — оно выдаст индивидуальный пропуск. Помещение вмещает до четырёх человек. Товары в Moby можно положить в «умную корзину», которая рассчитает стоимость покупки. На входе посетителей будет ждать голографический виртуальный помощник, который подскажет необходимую информацию. Для оплаты покупателю не нужно стоять в очереди — магазин автоматически снимет сумму за покупки с банковской карты. Магазин работает на электротяге и заряжается от солнечных батарей, установленных на крыше. По идее разработчиков, механизм будет самостоятельно заезжать на склад за товарами. С помощью приложения покупатель сможет заранее разместить заказ в приложении и забрать его уже в супермаркете. В будущем магазины будут развозить заказы на адреса покупателям и осуществлять обмен товарами между собой. Создатели Moby надеются, что новинка поможет с доставкой необходимых товаров в труднодоступные сёла и деревни. На данный момент первый супермаркет, представленный в Шанхае, проходит бета-тестирование. Компания Wheelys планирует начать продавать беспилотные магазины для франчайзинга к 2018 году, а также снизить их стоимость до 30 тысяч долларов.

Музыкальная пауза! Disney опубликовал вступительные титры перезапуска «Утиных историй». Знакомые герои, знакомая музыка! Прям детство:

Сезон из 21 серии выйдет на канале DisneyXD в 2017 году, о премьере на российском телевидении пока не говорят.

Ностальгии ради — та же заставка, но лет так двадцать назад:

Новость для киноманов! Вышел первый трейлер спортивной драмы «Движение вверх» от создателей «Легенды № 17». Картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на Олимпиаде 1972 года. В главных ролях снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков и Иван Колесников. Премьера фильма намечена на 28 декабря 2017 года.

В галерее — хулиганство, которое наверняка оценят мужчины Myslo. 22-летняя студентка Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина Камила Гонзалес Кориа придумала способ борьбы с цензурой в инстаграме — она рисует эротические картины с помощью эмодзи. Художнице присылают фотографии обнаженных женских тел, а она создает максимально похожие изображения, используя разноцветные значки. Проект называется The Nipple Act.

Кстати, Камилле всегда нужны модели. Если вы женщина и вам больше 18 лет, вы можете отправить ей фотографию своей груди с помощью страницы Nippleact.tumblr.com. Есть и другой способ поддержать проект — купить одну из картин Камиллы. Стоит 500 фунтов. Если желаете, напишите Камилле на почту camilagonzalez235@gmail.com.