30 января: Тренажер для пальцев ног и невеста-тираннозавр

Доброе утро, Тула! Хотя, кажется, утро сегодня доброе не у всех. Во-первых, понедельник мешает радоваться жизни, а во-вторых - коммунальная авария в Пролетарском. Поплескались кипяточком (если он у вас вообще есть) - и на работу... Мало приятного.

Водовод мы починить не в силах, а вот с настроением попробуем что-то сделать!

Милота дня. Эта хаски - очень смелая собака. Но есть у нее одна слабость - зажим для волос...

Помните, недавно показывали вам ролик с финской каруселью на льду? Иркутсткая туристическая фирма вдохновилась примером наших "соседей" и сделала такую же карусель прямо на Байкале. Выпилили большой круг (на это потребовалось около 5 часов) и установили лодочный мотор, чтобы аттракцион вращался. После этого начали танцевать и позировать на ледяном диске.

Отметим, что развлечение это крайне экстремальное. Местное МЧС назвало карусель "Крышкой гроба". Так что повторять не стоит, лучше зарядитесь позитивом от получившегося видео - к счастью, обошлось без несчастных случаев:

Всякие новинки!

Британская компания CuteCircuit из Лондона, известная разработками в области «умной» одежды, представила уникальное платье с элементами из графена. В мир высокой моды это вещество с необычными электрофизическими свойствами попало впервые. Платье Graphene Dress с интегрированными светодиодами благодаря графену умеет менять цвет синхронно с дыханием человека. Графен здесь выполняет сразу две функции: он является датчиком дыхания и питает светодиоды. В качестве основной ткани для экстравагантного чёрного платья использован нейлон. CuteCircuit утверждает, что с помощью графена можно придумать ткани, которые смогут кардинально менять цвет. Кстати, что интересно: презентация платья состоялась на родине графена — в британском Манчестере. Серийное производство Graphene Dress не планируется.

На "Амазоне" продают тренажер для... пальцев ног!!! OS1st Foot Gym не позволяет мышцам ноги и сухожилиям атрофироваться и расслабляться. В работе с ним принимают практически все части стопы и не только, в том числе и ахиллово сухожилие — самое мощное и крепкое сухожилие человеческого тела. Всего OS1st Foot Gym позволяет делать 7 различных упражнений, а ролик, упирающийся в пятку, имеет подогрев и охлаждение в зависимости от того, какой режим для вас комфортнее. Также тренажёр может использоваться для реабилитации больных, получивших травмы ноги, которые требуют разработки мышц и сухожилий. Использовать гаджет можно как сидя, так и стоя. Стоит устройство 34 доллара:

В токийском аэропорту Ханэда в торговых автоматах появился горячий напиток-суп «Борщ». Колоритненько:

Музыкальная пауза. Нас порадует пятиклассник-битбоксер. Виртуозная игра носом:

Давно ищете ответ на вопрос - как заработать денег, ничего не делая? Тут есть один вариант. В начале января в британском графстве Линкольншир произошло, наверное, самое нелепое ограбление магазина в мире. Полиция графства рассказала, что мужчина взял телевизор, стоявший на одной из полок, и направился к кассе. Кассиру он заявил, что хотел бы вернуть купленный товар, однако чека у него нет. Кассир позвал менеджера торговой точки, который одобрил «возврат» стоимости телевизора - 330 фунтов. После этого мужчина покинул магазин и сейчас находится в розыске.

Гениально же!

А теперь еще одно милое видео. В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра. Ладно-ладно, потом она его сняла и оказалась обычной невестой, но момент первой встречи с женихом удалось сделать незабываемым:

В галерее, наверное, какое-то новое направление в искусстве. Украинский дизайнер Алексей Кондаков вписал героев картин Возрождения в современный Неаполь. Раньше он делал подобное - помещал богов и героев в декорации непарадного Киева.