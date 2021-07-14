14 июля: тульские микрофоны в рекламе Chanel и популярные китайские блогеры-фермеры

Доброе утро! Начинаем бодрую среду с порции хороших новостей. Поехали!

Мои лучшие друзья – лёд и кондиционер. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +32 градусов. А ощущаться будет как все +34.

Французский модный дом Chanel выбрал микрофон российского производства «Октава» для съемки новой рекламной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах опубликованного черно-белого ролика одна из моделей поворачивает перед микрофоном МКЛ-5000 «Октава» кольцо на циферблате черных часов люксовой марки.

Тульское предприятие по производству акустического оборудования «Октава» появилось в конце 1920-х годов. В ходе Великой Отечественной войны завод снабжал фронт и тыл рупорами и громкоговорителями, а к началу 1960-х выпускал наиболее современные микрофоны, а также целый ряд других изделий. На пике развития производства предприятие обеспечивало рабочими местами восемь тысяч человек.

Известно, что именно в микрофон «Октавы» в 1961 году первый космонавт Земли Юрий Гагарин сказал свою знаменитую фразу «Поехали!». Помимо этого микрофоны, произведенные на упомянутом заводе, использовали в своей работе разные знаменитые музыкальные коллективы, такие как U2, Iron Maiden, Radiohead.

В новом клипе главной подростковой поп-звезды Билли мечется по ночной трассе между стремительно несущимися автомобилями. Этот сюжет уже давно избит и канонизирован, но от того и прекрасен. Сегодня слушаем Билли Айлиш – NDA.

За последний год в Китае в соцсетях резко выросла популярность контента, связанного с сельским хозяйством. Блогеры-фермеры платформы Douyin (местный аналог TikTok) за год начали зарабатывать больше в 15 раз, сообщает Bloomberg.

Фермеры и поставщики сельскохозяйственной продукции в отдаленных провинциях продают свои товары потребителям из городов напрямую с помощью прямых трансляций и небольших видеороликов. Число таких блогеров в Douyin стремительно растет. По данным за март 2021 года, количество фермеров, у которых более 10 тысяч подписчиков, выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году фермер Цзинь Гоуэй продавал фрукты туристам на улицах Лицзяна в провинции Юньнань и испытывал затруднения с выплатами долгов. Теперь он интернет-сенсация: Гоуэй ведет канал под названием «Брат Гранат» (Brother Pomegranate), у него 7,3 миллиона подписчиков, а за 2020 год он заработал с продаж около 300 миллионов юаней ($46 миллионов). Однажды ему удалось заработать 6 миллионов юаней (более $925 тысяч) всего за 20 минут.

«Даже самые рутинные дела в деревне служат источником интересного визуального контента. Это то, чего не хватает городским жителям, и они хотят на это смотреть», — говорит Цзинь Говэй.

У фермерши Го Чэнчэн 2,5 миллиона подписчиков. В своих роликах она рассказывает о своем урожае — от мини-тыкв до диких персиков. Раньше Чэнчэн осуществляла продажи через торговую программу Tencent Holdings Ltd. в WeChat и получала около сотни заказов в день. Сегодня она принимает до 50 тысяч заказов за одну прямую трансляцию, зарабатывая на продажах не менее 9 миллионов юаней (более $1,38 миллиона) в месяц.

Когда люди долго живут со своими домашними любимцами, они учатся распознавать чувства питомцев по одному лишь взгляду и подергиванию ушей. Но иногда эмоции котов и собак настолько ярко написаны на их мордочках, что угадать сможет любой человек. Животные способны без всяких слов продемонстрировать, что они испытывают после долгой прогулки, в ожидании обеда или перед водными процедурами. И их эмоции вы точно сможете расшифровать с первого взгляда.

Хорошего дня и эмоционального настроения!