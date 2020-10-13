13 октября: самый толстый медведь и приложение для борьбы с одиночеством

Доброе утро! Начинаем бодрый вторник с подборки хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +18 градусов. Отличная погода, чтобы провести время на свежем воздухе.

Национальный парк и заповедник Катмай на Аляске ежегодно проводит среди посетителей своего сайта недельное голосование за самого толстого медведя. В этом году это звание досталось мишке по кличке 747 — как и габариты известного Boeing, размеры медведя выглядят очень внушительно.

«747 хотел бы поблагодарить лосось за такое высокое содержание жира [в своем организме], чистую холодную воду реки Брукс — за гостеприимство, а также всех маленьких медведей, которых он отогнал, чтобы заполучить лучшее место для рыбалки», — говорится в фейсбуке заповедника.

Как передает пресс-служба парка, 747 действительно в этом году набрал много лишних килограммов и выглядел так, будто готовился впасть в спячку еще в июле. Однако медведь продолжал есть, и к концу сентября его живот уже почти волочился по земле.

«Когда его спросили, что он собирается съесть после победы, единственным ответом был его взгляд, а затем он вернулся на рыбалку к одному из своих любимых мест», — шутят сотрудники заповедника.

По их словам, толстые медведи олицетворяют богатство природы в национальном парке Катмай и Бристольском заливе на Аляске, где обитает больше бурых медведей, чем людей. Упитанность сулит этим животным хорошие шансы на успешную зимнюю спячку, в течение которой они живут за счет накопленного жира. По этой причине заповедник искренне гордится своими толстыми косолапыми обитателями.

Взвесить медведей почти невозможно, поэтому посетители сайта пытаются прикинуть их вес на глаз. Наиболее активные участники голосования даже рисуют сложные схемы, чтобы тщательно сравнить конкурсантов. В среднем медведи Катмая весят около 453 кг после лета и могут терять почти треть своего веса во время спячки.

В то время как русский рэп очевидным образом выдыхается и надоедает, Скриптонит прозорливо подписывает на свой лейбл инди-проекты. Да какие! Незаурядный талант сестер Муравьевых из Долгопрудного слышен уже с первого трека — выдающегося! Одна только проблема: в Питере уже есть свои «Сестры» Максима Тесли и Владимира Седых (тоже интересный, хотя совершенно другой по стилистике проект). Придется как-то разграничивать. Сегодня слушаем «Сестры» при участии Скриптонита - «Высота».

На российском рынке запустили приложение Realy, которое поможет найти друзей и единомышленников и побороть одиночество. Пользователи смогут назначить встречу для беседы за чашечкой кофе или найти компанию для выгула собак.

Создатели приложения отмечают, что оно непохоже на дейтинг-сервис и не направлено на поиск романтических отношений и сексуальных партнеров. Именно потому там нельзя выбрать пол, а на пользователей, которые ищут секс и флирт, можно пожаловаться.

Алгоритм сводит пользователей на основе указанных в анкете интересов, желаемой активности и результатов когнитивно-лингвистического тестирования, которое показывает процент совместимости по тому, что волнует человека в этот период жизни.

В будущем в приложение планируют добавить возможность организации групповых встреч и ограничить время активности каждого чата 24 часами, чтобы у пользователей была мотивация отвечать как можно скорее. Проект также разрабатывает «школу дружбы и взаимодействия», где можно будет научиться навыкам общения и знакомств.

Сервис полностью бесплатный, но предстоящая расширенная версия будет монетизирована. Приложение доступно для iOS-устройств, идет работа над версией для Android.

В октябре в Twitter стал набирать популярность флешмоб «Как это началось» / «Как стало», в рамках которого пользователи делятся фотографиями до и после того, как в их жизни произошло важное событие. Изначально формат использовали, чтобы рассказать о своих отношениях, а позже — для постов об успехах в карьере, увлечениях и о домашних питомцах, пишет TJournal. Посмотрите в нашей галерее, как изменилась жизнь некоторых людей.

Хорошего дня и отличного настроения!